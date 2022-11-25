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Taksim Şişhane metro kapalı mı, neden kapalı? Taksim Şişhane metrosu ile ilgili son dakika açıklaması

25.11.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim, Şişhane metro duraklarının neden kapalı olduğu ve ne zaman açılacağı merak ediliyor. Hacıosman Yenikapı metro istasyonunu kullanan vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada saat 15.00 itibarıyla Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının kapalı olacağı duyuruldu. Peki, Taksim ve Şişhane metrosu neden kapalı?

Taksim Şişhane metro kapalı mı, neden kapalı? Taksim Şişhane metrosu ile ilgili son dakika açıklaması

Taksim, Şişhane metro durağı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Hacıosman Yenikapı metro duraklarından olan Taksim ve Şişhane duraklarının kapalı olacağı duyuruldu. Metro İstanbul resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla uygulamanın başladığı bildirildi.

TAKSİM ŞİŞHANE METROSU KAPALI MI, NEDEN KAPALI?

Metro İstanbul resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır.” denildi. Henüz metro istasyonlarının neden kapandığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan metro duraklarının İstiklal Caddesi'nde alınan yeni önlemler kapsamında mı kapalı olduğu merak konusu oldu.

İSTANBUL VALİLİĞİ İSTİKLAL CADDESİ İÇİN "GENEL EMİR" YAYINLAMIŞTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından terör saldırısı sonrasında İstiklal Caddesi'nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin bir "Genel Emir" yayınlamıştı.

Vali Yerlikaya 'Genel Emir' yayınladı! İşte İstiklal Caddesi'nde alınan yeni önlemler Vali Yerlikaya 'Genel Emir' yayınladı! İşte İstiklal Caddesi'nde alınan yeni önlemler

Bu kapsamda İstiklal Caddesi'nde alınan yeni önlemler şu şekilde belirtilmişti:

  • Herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela vb. konulmasına,
  • Stant kurulmasına,
  • Sergi açılmasına,
  • Seyyar satış yapılması ve satış tezgâhı konulmasına,
  • Sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine,
  • Toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına,
  • Hanutçuluk faaliyetlerine,
  • Ve benzerlerine kesinlikle izin verilmeyecektir."


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