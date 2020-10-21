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Taksim’de helikopter destekli huzur uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 20:47 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Yeditepe’de Huzur Uygulaması kapsamında Taksim Meydanı’nda adeta kuş uçurtmadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Yeditepe’de Huzur Uygulaması kapsamında Taksim Meydanı’nda adeta kuş uçurtmadı. Özel harekat polislerinin de bulunduğu uygulamada helikopter ve narkotik köpeği de yer aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama noktalarından birisi olan Beyoğlu Taksim Meydanı çevresinde de polis ekipleri araçlar ve vatandaşlar üzerinde denetim yaptı. Uygulamaya, Trafik, Asayiş, Gece Kartalları, Özel Harekat Polisleri Yunus ekipleri ve narkotik köpeği "Kanıt" katıldı. Helikopter destekli uygulamada ekipler, araçları durdurarak kimlik kontrolü yaparken araç içlerini de didik didik aradı.

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