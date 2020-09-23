HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Taksim’de Yeditepe huzur uygulaması, adeta kuş uçurtulmadı

Taksim’de Yeditepe huzur uygulaması, adeta kuş uçurtulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 21:10 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Yeditepe’de Huzur Uygulaması kapsamında Taksim Meydanı’nda adeta kuş uçurtmadı.İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kent genelinde ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Yeditepe’de Huzur Uygulaması kapsamında Taksim Meydanı’nda adeta kuş uçurtmadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kent genelinde ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama noktalarından birisi olan Beyoğlu Taksim Meydanı çevresinde de polis ekipleri araçlar ve vatandaşlar üzerinde denetim yaptı. Uygulamaya, Trafik, Asayiş, Gece Kartalları, Özel Harekat Polisleri ve Yunus ekipleri katıldı. Ekipler, araçları durdurarak kimlik kontrolü yaparken araç içlerini de didik didik aradı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
ABD'li gazetecinin sır ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktıABD'li gazetecinin sır ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
21 Eylül Dünya Barış Günü'nün hikayesi nedir?21 Eylül Dünya Barış Günü'nün hikayesi nedir?
En Çok Okunan Haberler
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Bill Gates salgının bitebileceği tarihi açıkladı!
Bill Gates salgının bitebileceği tarihi açıkladı!
Koronavirüs sonrası yeni meslek! Gelir kapısı oldu
Koronavirüs sonrası yeni meslek! Gelir kapısı oldu
Değişimi ortaya çıktı! Eski halini görenler inanamadı!
Değişimi ortaya çıktı! Eski halini görenler inanamadı!
Gülay Uygun'un ölümüyle flaş açıklama
Gülay Uygun'un ölümüyle flaş açıklama
O ilimizde korkutan gelişme! Camilerden anonslar yapılıyor
O ilimizde korkutan gelişme! Camilerden anonslar yapılıyor
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu!
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu!
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Diğer Haberler
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü operatör koltuğuna geçti
Belediye Başkanı operatör koltuğuna geçti
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den kritik sigara uyarısı!
Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik sigara uyarısı!
ABD'li gazetecinin sır ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'li gazetecinin sır ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Koronavirüs önlemli dijital oyun masası üretti
Koronavirüs önlemli dijital oyun masası üretti
Nevşehir'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Nevşehir'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Dün kaybolmuştu! Kayıp balıkçı Hayrullah Karabulut'tan acı haber
Dün kaybolmuştu! Kayıp balıkçıdan acı haber
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.