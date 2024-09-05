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  4. Taksirle ölüme neden olmaktan yargılanıyordu! Özgecan davasında beraat kararı

Taksirle ölüme neden olmaktan yargılanıyordu! Özgecan davasında beraat kararı

05.09.2024 13:55
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Mahkeme 3 yıl önce Zonguldak'ta terastan düşerek ölen, Ayşe Özgecan Usta'nın (28) davasında yargılanan sevgilisi Bartu Can Akkışla'nın (36), beraatine karar verdi. Özgecan Usta'nın ailesi, kararı avukatı Ezgi Aybüke Dizlek aracılığıyla mahkemenin kararına itiraz edeceklerini bildirdi.

5 Şubat 2021'de, Ankara'dan Zonguldak İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'ta yaşayan sevgilisi Bartu Can Akkışla'nın yanına gelen Ayşe Özgecan Usta terastan düşerek hayatını kaybetmişti. İddiaya göre, Usta'nın kısa süre içinde evlenme isteğine Akkışla, olumsuz cevap verince tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine Usta, Akkışla'ya 'Kendimi atacağım' diyerek terasa yöneldi, korkuluklara çıkıp aşağı sarktı. Bartu Can Akkışla, Usta'nın yanına gidip tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. 8'inci kattaki dairenin terasından düşen Ayşe Özgecan Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

SEVGİLİYE EV HAPSİ VERİLMİŞTİ

Gözaltına alınıp ev hapsi verilen Bartu Can Akkışla hakkında intiharı öngörebileceği ancak engellemediği gerekçesiyle 'Taksirle ölüme neden olma', yargılama aşamasında ek iddianame ile kapıyı kilitleyerek Ayşe Özgecan Usta’nın dışarıya çıkmasına engel olduğu gerekçesiyle de ‘Kişiyi hürriyetten yoksun bırakma’ suçlamalarıyla toplam 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Akkışla'nın ev hapsi, daha sonra adli kontrol şartına çevrildi.

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SANIĞIN AYŞE ÖZGECAN USTA’NIN DIŞARI ÇIKMASINI ENGELLEDİ

Zonguldak 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına baba Kenan Usta ile taraf avukatları katıldı. Mahkemeye gelmeyen Sanık Bartu Can Akkışla’nın duruşması, savcının mütalaası ile başladı. Savcı, sanığın Ayşe Özgecan Usta’nın dışarı çıkmasını engellediği için 'Hürriyeti yoksun kılma' suçundan cezalandırılmasını, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan ise yasal koşullar oluşmadığından beraatini talep etti. Ayrıca, savcı evde daha sonra bulunan cep telefonunun dosyada delil kapsamına alınamayacağını söyledi.

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'İHTİMAL VERMEDİM'

Ayşe Özgecan Usta'nın avukatı Ezgi Aybüke Dizlek, Usta'nın dışarı çıkamadığı için banyoda 1 saat ağladığını, ayakkabı ve montuyla oturduğunu belirterek, "Eşyalarını toplayıp arkadaşından para istiyor. İçeri girince tartışma başlıyor. Balkona çıkmak istediğinde, 'Kendimi atacağım' bile dese balkon eşiği ile koltuk arasında 2 metre mesafe yok. Özgecan’ın ruh hali az çok tahmin edilebilir, hatta kız arkadaşınızsa ne yapacağını bilirsiniz. İfadesine göre koltukta otururken 'Kendimi atacağım' diye çıktı. Ben buradan 'Atlayacağım’ diyerek çıksam herkes peşimden gelir. Böylelikle taksir oluşmaktadır. Kendi ifadesinde 'İhtimal vermedim' diyor. Hayatın olağan akışı diyoruz ama kendini atmak isteyen kişinin yüzü Bartu Can'a, içeri doğru bakıyor. Bartu Can, Ayşe Özgecan aşağı düştükten 3-5 dakika sonra aşağı iniyor. Öyle bir şey başıma gelse telefonları toplayıp komşulara haber vermeyi düşünemem. Üstünü giyiniyor, telefonları topluyor, komşunun kapısını çalıp uyarıyor. Taksiri yok sayan mütalaayı kabul etmiyoruz. Bizim kastı konuşmamız gerekirken taksirin olup olmadığını konuşuyoruz. Mütalaanın kabulü tarafımızca mümkün değildir" diye konuştu.

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‘‘DOSYA İÇİNDE HÜRRİYETTEN YOKSUN BIRAKTIĞINA DAİR DELİL YOKTUR’’

Beraat yönündeki mütalaaya katıldıklarını söyleyen sanık avukatı Berrak Büyük, "Hürriyetten yoksun bırakma yönünden mütalaayı kabul etmiyoruz. Dosya içinde hürriyetten yoksun bıraktığına dair delil yoktur. İki suçtan da beraatini talep ediyoruz" dedi.
Sanığın diğer avukatı Namık Çağalı, hürriyetten yoksun bırakma suçunun kasten işlenebileceğini belirterek, "Müvekkilimin dosya kapsamı incelendiğinde kasten hürriyetini kısıtladığı bir husus bulunmuyor. Sokağa çıkma yasağı var ve müteveffa araba kullanacak durumda değil. Hürriyeti kısıtlama suçunun maddi ve manevi koşullarının oluşmadığı sabit olduğundan öncelikle beraatine karar verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

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Mahkeme heyeti, Bartu Can Akkışla’nın 'Taksirle ölüme neden olma' ve 'Hürriyetten yoksun kılma' suçlarından beraatine karar vererek sonlandırdı.

BERAAT KARARINA İTİRAZ

Adliye çıkışında baba Kenan Usta, beraat kararına tepki gösterdi. Avukat Ezgi Aybüke Dizlek "Sayın mahkeme 2 suç yönünden de beraatine karar verdi. Kararı istinaf edeceğiz tabii ki. Ne mütalaaya ne de karara katılmak mümkün değil" dedi. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Özgecan usta
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