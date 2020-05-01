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Takviminizi ayarlayın: Xbox Series X için kritik gün açıklandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.05.2020 11:17 | Son Güncelleme

Microsoft, yeni oyun konsolu Xbox Series X'in için ilk tarihi belirledi. Buna göre Xbox Series X, çok değil yaklaşık 1 hafta sonra tüm gücünü bizlere gösterecek.

Takviminizi ayarlayın: Xbox Series X için kritik gün açıklandı!

Xbox ve PlayStation arasındaki rekabet bu yıl daha da arttı. Zira, hep bir adım geride kaldığı düşünülen Xbox platformu, PlayStation serisi için büyük bir tehdit oluşturmaya başladı. Sony ise bu yıl tanıtacağı PlayStation 5'i yeni özelliklerle donatarak rakibi Xbox Series X'i ekarte etmenin peşinde. Gerek donanımlarıyla gerek ise tasarımlarıyla oldukça güçlü gözüken iki konsol hakkında bilinmeyenler neredeyse yok gibi. Ancak henüz hiçbirinin oynanışına dair bir video, bir kısa tanıtım görmedik. Bu durum, 2020 yılı içerisinde tanıtılacak konsollar için hayal kırıklığı yaratsa da Xbox tarafı bu konuda bir atağa geçti.

XBOX SERİES X'İN 'GAMEPLAY' TARİHİ BELLİ OLDU

Xbox Türkiye resmi Twitter hesabı, Xbox Series X'i bekleyen tüketicileri heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı. Xbox Türkiye, Xbox Series X'in ilk oynanış videosunun ya da diğer bir deyiş ile gameplay performansı için tarih belirlendiğini duyurdu. O paylaşıma göre Xbox Series X'in ilk oynanış videosu 7 Mayıs Perşembe günü saat 18:00'da yayınlanacak.

XBOX SERİES X ÖZELLİKLERİ NELER?

Xbox Series X, AMD'nin 3,8 GHz hızında çalışan, 8 çekirdekli özel Zen 2 işlemcisinden güç alıyor. Grafik tarafında ise 12 teraflop AMD RNDA 2 GPU var. Konsolda 16 GB GDDR6 RAM ve 1 TB NVME SSD depolama birimi mevcut. Tüm bu donanımlar ile Xbox Series X 4K 60 FPS ve destek verilirse 4K 120 FPS'e kadar oyunlar oynatabilecek.

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