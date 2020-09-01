Takya'nın agası geliyor! 6 ton daha fazla verim sağlıyor

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, yerli ve milli mısır çeşitlerini bölgede arttırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"Aga" ismi verilen mısır çeşidinin ithal mısırlara göre verim ve kalitesinin yüksekliğiyle ön plana çıktığını aktaran Özel, üretici ve besicilerin yerli ve milli tohumlara yönelmesini istediklerini belirtti. Bazı ithal tohumlarda dekarda yaklaşık 4 ton verim elde edildiğini anlatan Özel, 'aga' çeşidinde ise dekar başına yer yer 10 yada 12 ton verimlerin gözlendiğini aktardı.

'YÜZDE YÜZ ORANINDA BİR VERİM ARTIŞI VAR'

İthal tohuma göre geliştirilen yerli tohumun bir çok avantajı olduğunu anlatan Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yeni geliştirilen 'ağa' ismini verdiğimiz mısır çeşidinde ithal tohumlara göre yüzde 100 oranında bir verim artışı var. Ekonomiye en büyük katkısı yerli ve milli olması. Dışa bağımlılığımızın olmaması çok büyük avantaj. Ayrıca besi hayvanlarının süt veriminde de yaklaşık yüzde 10 verim artışı sağlıyor.

Boyu yüksek olması, dekara alınacak verimin yüksek olması, silajlık mısır üretiminde üretici için avantaj. Burada dekara 12 tonluk bir verimden bahsediliyor. Daha fazla kaba yem üretmesi, hayvanlara daha fazla besin ulaştırılması sürecini getirecektir. Normalde hayvancılık işletmelerinde hayvanların süt veriminin artması için dengeli beslenme rasyon dediğimiz programın oluşturulması gerekiyor. Sırf samana bağladığımız zaman süt verimi 10 kiloları, 12 kiloları geçmez. Bizde hoştayn ırkı var ve bunu bir fabrika olarak düşünün ne kadar kaliteli kesif yem verirseniz, o kadar süt verimi artar. Birden 20-25 kilolara çıkan durumlar var. Burada yemin kalitesi, içeriği ve miktarı önemlidir. Bu projede uyguladığımız 5 çeşit var ancak en çok biz 'aga'yı önemsiyoruz."