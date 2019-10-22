Talha Uğurluel'in FETÖ davası

İSTANBUL (AA) - Tarihçi-yazar Talha Uğurluel'in, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada tanık olarak dinlenilen kapatılan Samanyolu TV'de "Maceracı" adlı programı sunan ve FETÖ üyeliğinden yargılanan Murat Yeni, "Yaptığımız sohbetler cemaat sohbeti değildi, çay sohbetiydi. Kanalda 1 veya 2 defa Talha Uğurluel ile karşılaşmışımdır. Ben Talha Uğurluel'i iyi bir tarihçi olarak biliyorum. Yaptığımız sohbetler cemaat toplantısı değildi." dedi.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Uğurluel ve avukatı katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Murat Yeni, "Ben 'Maceracı' programını 2002-2007 ve 2010-2015 aralarında Samanyolu TV'de yaptım. Devamlı Anadolu'yu dolaştığım için kanala çok sık uğramazdım. Uğradığım zamanlarda da sadece Talha Uğurluel ile değil, kanalda çalışan bütün arkadaşlarımızla beraber sohbet ederdik." diye konuştu.

Kendisinin ayda sadece 2 veya 3 kez kanala gittiğini anlatan Yeni, "Yaptığımız sohbetler cemaat sohbeti değildi, çay sohbetiydi. Kanalda 1 veya 2 defa Talha Uğurluel ile karşılaşmışımdır. Ben Talha Uğurluel'i iyi bir tarihçi olarak biliyorum. Uğurluel'in FETÖ ile iltisakına dair bir bilgim yok." şeklinde beyanda bulundu.