HABER

Taliban-ABD görüşmesi Pakistan'da yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 16:43 | Son Güncelleme

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Pakistan ziyaretinde, bir sonraki Taliban-ABD görüşmesinin İslamabad'da yapılması kararlaştırıldı

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi ile yaptığı görüşmede bir sonraki Afgan Talibanı-ABD görüşmesinin İslamabad'da yapılmasına karar verildi.

Yerel medyanın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi ile Halilzad, görüşmede, Pakistan'ın Afganistan'da sağlanacak barışta üstleneceği rolü konuştu.

Görüşmede Taliban'a bir sonraki ABD-Taliban görüşmesinin İslamabad'da yapılması için davet gönderilmesi, toplantıya Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcilerinin de davet edilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Göreve geldiği eylül ayından bu yana Pakistan'a beşinci defa gelen Halilzad'ın heyetinde ABD Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyinden de yetkililer yer aldı.

Halilzad, önceki ziyaretlerinde Pakistan'dan Taliban'ı müzakere masasına getirmek için etkisini kullanması istemişti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, geçen ay yaptığı açıklamada, ABD ve Taliban arasında görüşme ayarladıklarını duyurmuş, iki taraf 17 Aralık'ta Katar'da bir araya gelmişti.

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Sözcü Gazetesi davası (2) Sözcü Gazetesi davası (2) 
Kırşehir'de 41 bin 260 öğrenci karne aldıKırşehir'de 41 bin 260 öğrenci karne aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad Afgan Talibanı İslamabad Pakistan Pakistan Dışişleri Bakanı Makdum Şah Mahmud Hüseyin Kureşi

En Çok Okunan Haberler

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek! Babası cesedini parçalayıp ormana atmış

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklama kararı verilen kişi intihar etti

Anadolu Adalet Sarayı'nda intihar

18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.