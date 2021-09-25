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Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince asıp Afgan halkına izlettiler

25.09.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün Taliban'ın kurucularından olan Molla Nooruddin Turabi'nin, ''Hırsızların elleri kesilecek, ama bunu meydanlarda yapmayacağız'' sözlerinden bir gün sonra Afganistan'dan kan donduran bir haber dünya manşetlerine taşındı. Görgü tanıklarının iddiasına göre, ülkenin Herat kentinde bulunan meydana vinçlere asılı dört erkek cesedi getirildi. Söz konusu kişilerin adam kaçırma olayına karıştığı öne sürüldü.

Taliban'dan korkunç infazlar! Cesetleri vince asıp Afgan halkına izlettiler

Taliban'ın kurucularından ve şu anda hapishanelerden sorumlu kişi olan Molla Nooruddin Turabi'nin Associated Press'e verdiği demeç hala konuşulurken, ülkeden dünyayı şoka uğratan görüntüler geldi.

Molla, hırsızların cezası ağır olacak ve elleri kesilecek demiş ancak bunların halka açık bir şekilde yapılmayacağını söylemişti. Bugün gelen görüntülerde ise Afgan halk, vince asılı cesetleri izledi.

CESETLER MEYDANA GETİRİLDİ

Herat kentinde eczane işleten ve Associated Press'e konuşan Vezir Ahmed Seddiqi, meydana dört ceset getirildiğini ve üç cesedin teşhir edilmek üzere şehrin diğer meydanlarına taşındığını söyledi.

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Seddiqi ayrıca, Taliban'ın meydanda yaptığı açıklamada, dördünün bir adam kaçırma olayına karışırken yakalandığını, polis tarafından öldürüldüğünü Taliban'ın da cesetleri vince asarak dolaştırdığını kaydetti.

Taliban, 15 Ağustos'ta Kabil'i işgal ettiğinden ve ülkenin kontrolünü ele geçirdiğinden beri, Afganlar ve dünya, 1990'ların sonundaki sert kuralların yeniden uygulanıp uygunlanmayacağı merak ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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