Taliban'dan tüyler ürperten sözler: Hırsızların elleri kesilecek

Taliban Ağustos ayında ülkenin kontrolünü ele geçirdiğinden beri, Afganlar 1990'ların sonundaki sert kuralların yeniden uygulanıp uygulanmayacağını görmek için beklerken Taliban'ın kurucularından olan Molla Nooruddin Turabi, ülkenin nasıl şekilleceği konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

''HIRSIZLARIN ELLERİ KESİLECEK''

Turabi, The Associated Press'e Kabil'de yaptığı açıklamada, "Herkes stadyumdaki cezalar için bizi eleştirdi, ancak yasalar ve cezalar hakkında hiçbir şey söylemedik. Kimse bize yasalarımızın ne olması gerektiğini söylemeyecek. İslam'a uyacağız ve kanunlarımızı Kuran'a göre yapacağız. Halka açık olmasa da idam ve el kesme cezaları tekrar gelecek. Hüküm giymiş hırsızların elleri kesilecek. Ellerin kesilmesi güvenlik için çok gerekli'' diyerek tüyler ürpertti.

''DEĞİŞTİK''

Molla, verdiği demeçte ayrıca 'değiştiklerini' de söyleyerek şöyle konuştu: Televizyona, cep telefonlarına, fotoğraflara ve videoya izin veriyoruz. çünkü bu insanların ihtiyacı olan bir şey bu konuda ciddiyiz.

Turabi, yeni Taliban hükümetinde hapishanelerden sorumlu olarak görevlendirildi. Önceki Taliban yönetimi sırasında, grubun en vahşi ve uzlaşmaz uygulayıcılarından biri olarak biliniyordu.



