Acı acı çığlık attı! Taliban'dan sokak ortasında kırbaç

Cep telefonu çaldığı iddia edilen Afgan bir adam Taliban tarafından dakikalarca kırbaçlandı.

Görüntülerde hırsız olduğu iddia edilen kişinin, Kabil'deki eğitim bakanlığının önünde metal kolluklarla bir trafik işaret levhasına bağlı olduğu görülüyor.

Muhalefetle bağlantılı sosyal medya hesaplarında dolaşan videonun hafta sonu çekildiği öne sürülürken, Taliban'ın artık infazları, kırbaç cezalarını hiç saklamadan uyguladığı göze çarpıyor.

YAPTIKLARI KAN DONDURUYOR

Taliban, 15 Ağustos'ta Kabil'i ele geçirdiklerinde tüm dünyaya güvence vererek, görüşlerinin yumuşadığını öne sürmüştü. Ancak ülkeden gelen şiddet ve infaz haberleri kan dondurmaya devam ediyor. Taliban'ın Afganları sokaklarda infaz ettiği bildirildi.

Öte yandan binlerce insan ülkeden kaçmaya çalışırken Kabil'in kontrolünü ele geçiren Taliban'ın ellerindeki listeye bakarak insanların evlerine gittiği ve burada infazlar gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.



