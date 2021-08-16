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Taliban Sözcüsü Türk televizyonuna konuştu: Türkiye ile yakın olmak isteriz

16.08.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Haber canlı yayınına katılan Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, "Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Herhangi bir parasal yardım ya da işbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz. Ayrıca herkesin içi rahat olsun. Afganistan'da bir hükümet kurulacak ve bu hükümet dünyadaki düzene uyum sağlayacak" dedi. Türkiye'nin kardeş ülke olduğunu belirten Shaheen, Türkiye ile işbirliğine sıcak baktıklarını dile getirdi.

Taliban Sözcüsü Türk televizyonuna konuştu: Türkiye ile yakın olmak isteriz

Afganistan'da, Taliban, ülkenin yönetimini ele geçirildi. Ülkedeki gelişmelerle ilgili A Haber'e konuşan Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, "Herkesin içi rahat olsun. Afganistan'da bir hükümet kurulacak ve bu hükümet dünyadaki düzene uyum sağlayacak." ifadelerini kullandı.

"KİMSE İÇİN TEHDİT OLUŞTURMUYORUZ"

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bizim mesajımız dünyaya şudur; Afganistan'da bir hükümet kurulacak ve bu hükümet dünyadaki düzene uyum sağlayacak. Bölgesel olarak da herkesle uyum içinde olacağız. Pakistan, Afganistan ve çevremizdeki için temel hakları tanıyarak yönetim kurmak istiyoruz. Herkesin içi rahat olsun. Kimse için tehdit oluşturmuyoruz."

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"TÜRKİYE BİZİM İÇİN KARDEŞ ÜLKE"

"Türkiye bizim için kardeş ülkedir, İslami bir ülkedir. Burada kardeş ülkenin bizimle olması çok güzel. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Herhangi bir parasal yardım ya da işbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz."

ÇOCUK KAÇIRMA İDDİALARINI YALANLADI

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen çocuk kaçırma iddialarını yalanladı.

İddialar hakkında konuşan Shaheen, "Bu haberler doğru değildir. Propaganda için kullanılan haberlere itibar edilmemeli. Böyle bir şey olmamıştır ve yaratılan haberlerdir. Bunlar Kabil'in önceki uluslararası ulusal bilgi merkezinden yapılan haberlerdir. birçok kez söylendi ve bunlar insanı zehirleyecek şeylerdir. İnanmayın." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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