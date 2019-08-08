Taliban'ın üst düzey yöneticileri Özbekistan'da

Taliban'ın Katar'daki siyasi ofisinin şefi Molla Birader Ahund, Semerkant'ta gerçekleştirilecek "Afganistan İçi Diyalog Konferansı"yla ilgili Özbek yetkililerle bir araya geldi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ahund ve beraberindeki heyet, temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a geldi. Taliban heyetini Taşkent Havaalanı'nda Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Afganistan Özel Temsilcisi İsmatulla Ergaşev ve diğer Özbek yetkililer karşıladı.

Bakanlıkta, Ahund ve beraberindeki heyetle gerçekleşen görüşmede, Afganistan'da istikrarlı ve uzun vadeli barışın sağlanmasına yönelik siyasi müzakere süreciyle ilgili meseleler ele alındı.

Görüşmede, Afganistan'a sürekli olarak önem vermesinden dolayı Özbekistan yönetimine teşekkür eden Ahund, Özbekistan'ın çabaları sonucunda Afganistan sorununun dünya kamuoyunun gündeminde olduğunu belirtti.

Afganistan İçi Diyalog Konferansı'nın bir sonraki toplantısının Semerkant'ta yapılmasına ilişkin teklifi destekleyen Ahund, görüşmede, Afganistan'daki mevcut durum açısından toplantının zamanında organize edileceğini aktardı.