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Kuzey Kore'den Güney Kore'ye ilginç misilleme! 600 adet balon gönderildi: Taşıdıkları şeyler şaşkına çevirdi

02.06.2024 10:32
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Güney Koreli aktivistler Kuzey Kore'ye balonlarla propaganda broşürleri yollamıştı. Kuzey Kore'nin bu olaya misillemesi ise dünya çapında gündem oldu. Broşür taşıyan balonlara karşılık gönderilen Kuzey Kore balonlarının içindekiler şaşkına çevirdi.

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye ilginç misilleme! 600 adet balon gönderildi: Taşıdıkları şeyler şaşkına çevirdi

Kuzey Kore Güney Kore’ye çöp göndermeye devam ediyor. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Pyongyang’ın Güney Kore’nin sınır bölgelerine çöp taşıyan 600 balon daha gönderdiği bildirildi. Açıklamada, dün yerel saatle 20.00 itibarıyla gönderilen ve plastik torbalar, kağıt parçaları ve sigara izmaritleri gibi çöpleri taşıyan balonların çoğunun ülkenin Gyeonggi eyaletine düştüğü ifade edildi. Sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlara şüpheli torbalara dokunmamaları ve bu torbaları güvenlik güçlerine bildirmeleri yönünde çağrı yapıldı.

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Öte yandan, zehirli kimyasallar içerebileceğinden şüphelenilen atıkların üzerinde inceleme başlatıldı.

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DAHA ÖNCE DE 260 BALON GÖNDERMİŞTİ

Güney Koreli aktivistler tarafından balonlarla Kuzey Kore’ye gönderilen propaganda broşürlerine karşı misilleme yapılacağını açıklayan Pyongyang, Salı gecesinden itibaren propaganda broşürleri, plastik şişeler, piller, ayakkabı parçaları ve gübre gibi çöpler taşıyan 260 balonu Güney Kore’nin sınır bölgelerine göndermişti. Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik Kuzey Kore’nin adımını “Bu, normal bir ülke için hayal edilemeyecek kadar utanç verici, alçakça ve insanlığa karşı bir eylemdir” sözleriyle kınamıştı. Güney Kore Birleşme Bakanlığı ise Kuzey Kore’nin “mantıksız” ve “provokatif” eylemlerine devam etmesi halinde sert tedbirler alınacağı uyarısında bulunmuştu.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore balon
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