HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Talihsiz kadının feci sonu! Önce motosiklet çarptı ardından araba...

Talihsiz kadının feci sonu! Önce motosiklet çarptı ardından araba...

26.09.2023 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşanan kazada yaşlı bir kadın karşıdan karşıya geçmeye çalışırken hayatını kaybetti. Talihsiz kadına önce bir motosiklet çarptı, ardından başka bir araç altında sürükledi. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü şoka girerken aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Talihsiz kadının feci sonu! Önce motosiklet çarptı ardından araba...

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, önce motosiklet ardından otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

indir (2)

ARACIN ALTINDA SÜRÜKLENDİ

Kepez Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 66 yaşındaki Hatice Özen'e, M.Ö'nün kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadına, daha sonra Z.T. idaresindeki otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin altında kalan ve sürüklenen Özen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı kadının cenazesi Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

indir

Öte yandan kaza sonrası şoka giren motosiklet sürücüsü aynı hastaneye götürüldü. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, ulaşım kontrollü sağlandı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uçakta zehirlenmiş ardından tutuklanmıştı! Rus muhalif Navalny’nin 19 yıllık hapis cezası onandıUçakta zehirlenmiş ardından tutuklanmıştı! Rus muhalif Navalny’nin 19 yıllık hapis cezası onandı
İmamoğlu korkutan haritayı paylaştı! "Ne yazık ki rekor düzeyde"İmamoğlu korkutan haritayı paylaştı! "Ne yazık ki rekor düzeyde"
Hem korkuttu hem sigara içti! Şehri birbirine kattıHem korkuttu hem sigara içti! Şehri birbirine kattı
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak trafik kaza tutanağı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gösteri sandılar! Ölüm anını anbean izlediler

Gösteri sandılar! Ölüm anını anbean izlediler

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

Camper, Levi's, Puma, Adidas ve dahası! Ünlü moda markalarındaki indirimleri keşfedin, tarzınızı yükseltin

25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı

25 kilo vermişti! Zayıflama sırrını paylaştı

Saatlerce ağzında yemekleri tutuyor! Tabak olmanın maaşı dudak uçuklattı

Saatlerce ağzında yemekleri tutuyor! Tabak olmanın maaşı dudak uçuklattı

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.