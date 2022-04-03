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Talihsiz kaza! Denizdeki siyah poşet koluna mâl oldu

03.04.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde balık avına çıkan bir kişi talihsiz bir kaza yaşadı. Balık avındaki Denizde fark ettiği siyah poşeti almak isterken kolundan oldu.

Talihsiz kaza! Denizdeki siyah poşet koluna mâl oldu

Talihsiz olay, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Yanıklar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tugay Gürtekin (55) ve bir arkadaşı balık avlamak için denize açıldı. Bir süre balık avlayan ikiliden Gürtekin, denizde siyah bir poşet olduğunu fark etti. Gürtekin, poşeti denizden alarak açmak istediği sırada poşetin içerisinde madde büyük bir gürültü ile patladı. Patlamanın etkisi ile Gürtekin’in sağ kolu dirsek altından koptu.

Patlama sonrası arkadaşı tarafından kıyıya ulaştırılan Gürtekin, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gürtekin’in hastanede tedavisi sürerken, jandarma ekipleri poşetin içerisindeki patlayıcı maddenin ne olduğu ve bölgeye nasıl geldiğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA)

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