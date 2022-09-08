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  4. Tam 11 yıl oldu! Yaren leylek Adem amca ve köyüne veda etti

Tam 11 yıl oldu! Yaren leylek Adem amca ve köyüne veda etti

08.09.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde yaşanan balıkçı ile leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüşmüştü. 11 yıldır balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek, sonbaharın gelmesiyle birlikte bir kez daha Leylek köyünden ayrıldı.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte göçmen kuşlar bir bir sıcak ülkelere doğru göç ederken, baharın habercisi Yaren Leylek de Adem Amca ile vedalaşıp sıcak ülkelere doğru yola çıktı.

11 yıldır her bahar göçten gelince Eskikaraağaç Leylek Köyündeki yuvasına yerleşen ve köylülerin Yaren ismini verdiği leylek ve eşi; yaz boyunca balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konuk oldu. Son defa eşi ile kayığa gelen ve köyden ayrılan Yaren leylek ve eşinin gelecek yıl gelip gelmeyeceği şimdiden heyecan konusu oldu.

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BİNLERCE TURİST GÖRMEYE GELİYOR

Yaren Leylek ve balıkçı Adem Yılmaz'ın hikayesi belgesellere konu olmuş, her yıl geldiği Eskikaraağaç köyü ise binlerce turist tarafından ziyaret edildi. Yaren leyleğin yavrularına çip takılmış, vericilerle nerede olduğu meraklıları tarafından takip ediliyordu.

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(İHA)

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yaren leylek
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