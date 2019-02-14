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Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 15:50 | Son Güncelleme

Konya'da vücuduna batan iğneyle 26 yıl yaşayan 3 çocuk annesi kadın, geçirdiği operasyon sayesinde ağrılarından kurtuldu. İlk olarak 15 yaşındayken karın ağrısı ve ateşlenme şikayetiyle hastaneye götürülmesiyle ortaya çıkan olay, ameliyatla sonlandırılmak istenmiş ancak iğnenin vücudunda yer değiştirmesi nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandırılmıştı.

Zamanla hastanın yaşam kalitesini etkileyen iğnenin, sağ böbreğe yakın bir yerde ince ve kalın bağırsak arasında durduğu tespit edildi. 15 santimetre uzunluğundaki iğneyi çıkarmak için operasyona giren doktorlar bir planlama yaparak diğer organlara zarar vermeden cismi vücuttan almayı başardı.

Karnında 15 santimetre uzunluğunda iğneyle 26 yıl yaşadı

Konya'da, doğduğu yıl vücuduna batan 15 santimetre uzunluğunda iğneyle 26 yıl yaşayan kadın, ameliyatla sağlığına kavuştu. Üç çocuk annesi 26 yaşındaki Raziye Çalışkan, 15 yaşındayken karın ağrısı ve ateşlenme şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü.
Doktorlar çekilen filmde hastanın karın bölgesinde 15 santimetre uzunluğunda bir iğne tespit etti. Bir hafta sonra ameliyata alınan Çalışkan'ın vücudundaki iğne yerinden kaydığı için çıkarılamadı. Başarısız geçen operasyonun ardından çekilen filmde, iğnenin hastanın sağ böbrek ile kalın ve ince bağırsağa yakın yerde olması nedeniyle yeni bir operasyon yapılamadı.
Çalışkan'ın şikayetleri, evlenip üçüncü çocuğunu doğurduktan sonra artmaya başladı. Günlük işlerini yapamamaya başlayınca tekrar hastaneye giden Çalışkan, Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi ve ekibinin başarılı operasyonuyla iğneden kurtuldu.
Arazi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın vücuduna batan iğnenin hayati bir bölgede olduğunu söyledi.

OPERASYON 1 SAAT SÜRDÜ

OPERASYON 1 SAAT SÜRDÜ
İğnenin zamanla hastanın yaşam kalitesini etkilediğini ifade eden Arazi, "Bu iğne çok tehlikeli bir yerdeydi. Sağ böbreğe yakın bir yerle, ince ve kalın bağırsak arasında duruyordu. Ameliyattan önce 15 santimetre uzunluğundaki iğneyi çıkarmak için bir planlama yaptık. Diğer organlara zarar vermeden bir saat süren operasyonun ardından çıkarmayı başardık." diye konuştu.
Arazi, Çalışkan'ı birkaç gün içerisinde hastaneden taburcu etmeyi planladıklarını ifade etti.

ÇOCUKKEN BELİRTİLERİNİ HİSSETMEYE BAŞLADI

ÇOCUKKEN BELİRTİLERİNİ HİSSETMEYE BAŞLADI
Raziye Çalışkan da gerçekleştirilen operasyonla iğneden kurtulduğunu dile getirerek, "Çok mutluyum. İğne, hatıra olsun diye annemde kalacak." dedi.
Hastanın annesi Ayşe Ertaş (63) kızı doğduğu yıl Hadim ilçesinde yaşadıklarını, iğnenin yaylaya göç sırasında batmış olabileceğini belirterek, şunları söyledi:
"Kızım doğduğu yıl karın bölgesinde küçük bir yara vardı fakat iyileşince önemsemedik. Köyde yaşadığımız için hastaneye gidecek imkanımız da yoktu. Kızım ortaokula başladığında Konya'da yaşamaya başladık. O zamana kadar bir rahatsızlığı olmadı. Daha sonra çeşitli rahatsızlıkları olmaya başladı. Sonunda kızımın vücudunda 26 yıldır duran iğne çıkarıldı. Hocalarımızdan Allah razı olsun." (AA)
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Konya iğne karın ağrısı

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