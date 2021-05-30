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  4. Tam 300 yıllık! Cami restorasyonu sırasında kitabe ortaya çıktı

Tam 300 yıllık! Cami restorasyonu sırasında kitabe ortaya çıktı

30.05.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'deki 300 yıllık taş caminin restorasyonunda üzeri sıva ile kaplanmış kitabe bulundu. Delice ilçesinde bulunan camideki bu keşif arkeologları heyecanlandırdı.

Tam 300 yıllık! Cami restorasyonu sırasında kitabe ortaya çıktı

Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde bulunan 300 yıllık taş caminin restorasyon çalışmaları sürüyor. Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür Varlıkları Kurulu tarafından onaylanan ve ihalesini İl Özel İdaresi'nin yaptığı tarihi taş caminin restorasyon çalışmaları sırasında cami mihrabında kitabe bulundu. Bulunan kitabenin yıllar önce yapılan tadilatlarda sıva ile kapatıldığı tespit edildi. Kitabenin hangi döneme ait olduğu, yapılacak çalışmanın ardından belli olacak. Öte yandan, mülkiyeti Çerikli Belediyesi’ne ait tarihi taş cami, 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenerek, sit alanı olarak ilan edilmişti.


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