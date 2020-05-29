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  4. Tam 45 saniye sürdü! Kameralar anbean kaydetti

Tam 45 saniye sürdü! Kameralar anbean kaydetti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2020 21:28 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde, telefon satış mağazasına taşla cam kapıyı kırarak giren maskeli 4 kişi, 45 saniyede yaklaşık 30 bin TL'lik cep telefonu ve içerisinde yaklaşık 6 bin TL bulunan para kasasını çaldı. O anlar ise mağazanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, saat 04.00 sıralarında Güzelyalı semtinde bulunan telefon satış mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, maskeli 4 kişi, önce taşla iş yerinin cam kapısını kırdı. Ardından mağazaya giren şüpheliler, hızla tezgahtaki telefonları toplamaya başladı. İçerisinde yaklaşık 6 bin TL bulunan kasayı da alan şüpheliler, yaklaşık 30 bin TL değerindeki ürünlerle kayıplara karıştı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ

45 saniye süren hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
af cıktı böyle oldu
ortasında naylon olan camlardan olsa dağılmaz ve bu kadar hızlı giremezlerdi
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