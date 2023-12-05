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Tam 97 yerinden bıçaklayarak katletti, sözleri kan dondurdu! 'Şerefim ve namusum için öldürdüm'

05.12.2023 11:59 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Kadir Meşe (30), birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Hazal Alpyörük’ü (19) 97 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Kadir Meşe, bugün görülen duruşmada “Hazal Alpyörük’ü öldürdüğümü zaten kabul ediyorum. Hazal’ı şerefim ve namusum için öldürdüm. Cinayeti planlı olarak tasarladığımı kabul etmiyorum. Öyle olsa gider bir yere gömerdim, şu an bu mahkeme salonunda karşınızda olmazdım” dedi. İşte detaylar...

Tam 97 yerinden bıçaklayarak katletti, sözleri kan dondurdu! 'Şerefim ve namusum için öldürdüm'

Kadir Meşe, 15 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen olayda, birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Hazal Alpyörük’ü 26 ölümcül bıçak darbesi ile toplam 97 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Hazal Alpyörük cinayetinin sanığı Kadir Meşe’nin yargılandığı dava, İstanbul’dan beklenen bir adli tıp raporunun mahkeme heyetine ulaşmaması nedeniyle 20 Aralık gününe ertelendi.

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'ŞEREFİM VE NAMUSUM İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Bugün görülen duruşmada müebbet hapis istemiyle yargılanan Kadir Meşe, mahkeme başkanı tarafından kendisine söz verilmesi üzerine şunları söyledi:

“Hazal Alpyörük’ü öldürdüğümü zaten kabul ediyorum. Hazal’ı şerefim ve namusum için öldürdüm. Cinayeti planlı olarak tasarladığımı kabul etmiyorum. Öyle olsa gider bir yere gömerdim, şu an bu mahkeme salonunda karşınızda olmazdım.”

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UYUŞTURUCU MADDE SAVUNMASI

Kadir Meşe’nin avukatı ise müvekkilinin şizofreni ilaçları ve uyuşturucu madde kullandığını dile getirerek, davanın bunlar göz önünde bulundurularak sonuçlandırılmasını talep etti.

Görülen davayı, CHP Bandırma İlçe Örgütü Kadın Kolları ve Kadın Dayanışma Derneği de takip etti.

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Davanın, 20 Aralık’ta yapılacak duruşmada karara bağlanması bekleniyor.

İHA

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cinayet Balıkesir
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