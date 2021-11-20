Tam çeyiz düzmelik %30 indirimli tencere, tava ve küçük ev aleti çeşitleri

Yaşam alanlarımızın en önemli parçalarından biri olan küçük ev aletleri hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Eğer siz de eviniz için küçük ev aletleri arayışındaysanız fiyatına ve kalitesine bakarak tercih yapabilirsiniz. Tencere ve tava alışverişi söz konusu olduğunda da benzer kriterler oldukça önemli. Siz de Amazon’un 14-21 Kasım tarihleri arasında tüm üyeler için geçerli olan küçük ev aletleri ile tencere ve tavalarda geçerli %30’a varan indiriminden yararlanarak oldukça uygun fiyatlarla bu ürünlere sahip olabilirsiniz.

1. Zahmetsiz bir ütüleme için: Tefal Maestro Plus Ütü

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Çoğu kişinin korkulu rüyası olan ütü yapmak, doğru ürün tercihi ile sanıldığı kadar zahmetli olmayabilir. Bu noktada Tefal Maestro Plus Buharlı Ütü sizin için büyük kolaylık sağlar. Üstün buhar çıkışı ile inatçı kırışıklıkları bile hızla gideren bu ütü, kıyafetlerinizi çok daha kusursuz bir hale getirir. Bu ürün, ekstra geniş seramik tabanı ve kusursuz kayganlığı ile muhteşem bir deneyim yaşamanıza imkan tanır.

Kireç önleyici koruması sayesinde senelerce kullanabileceğiniz bu ürünü %30’a varan indirimler ile satın almak için tıklayın!

2. Tefal Air Force 2si1 Arada Dikey Süpürge ile hafif ve çabasız bir temizlik mümkün!

Yüksek performanslı Tefal Dikey Süpürge, ergonomik tutma kolu ve kolay kullanım sağlayan tasarımı ile kullananlardan tam puan alıyor. Bu ürünün maksimum performans için özel olarak tasarlanan motoru 750W ila 2000W’a eşit bir performans sağlıyor. Tüm zeminler için uygun olan delta başlığı sayesinde ulaşması en zor köşeleri bile derinlemesine temizleyen bu ürünün ayarlanabilir güç seviyesi sayesinde minimum çaba ile temizlik yapabilirsiniz.

6 metre kablosu ile evinizin içinde rahatça hareket etmenize imkan sağlayan bu süpürgeyi indirimli fiyatlar ile satın almak için tıklayın!

3. Tefal Activflow Professional Blender Seti ile mutfakta çalışmak çok daha eğlenceli!

Mutfakta her zaman elinizin altında bulunması gereken en önemli küçük ev aletlerinden biri de blenderlar. Tefal Activflow Professional Blender Seti de 4 bıçaklı teknolojisi ile güçlü bir performans sağlar. Yemek yaparken doğrama, karıştırma veya çırpma işlemleri için büyük bir kolaylık sağlayan bu ürün ile zamandan tasarruf edebilirsiniz. Bu blender setinin ergonomik yapısı ve sıçrama önleyici metal ayak tasarımı sayesinde temizliği düşünmeden lezzetli yemekler yapabilirsiniz.

Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçaları sayesinde büyük kolaylık sağlayan bu ürünü Amazon’un indirimli fiyatları ile satın almak için tıklayın!

4. Tefal Super Uno Fritöz ile evinizin konforunda çıtır çıtır kızartmalar yiyebilirsiniz!

Aileniz ve sevdikleriniz için çıtır çıtır kızartmalar hazırlayabileceğiniz Tefal Super Uno Fritöz, özel kontrol paneli ile dikkat çeken modern bir tasarıma sahip. Geniş kapasitesi ile kalabalık aileler için de uygun olan bu fritöz, zamanlayıcı özelliği ile muhteşem bir kullanım kolaylığı sağlar. Bu fritözdeki koku önleyici filtre ile kızartma yapmak artık çok daha keyifli. Çıkarılabilir haznesi sayesinde kolayca temizleyebileceğiniz bu ürünü pişirme esnasında dışarıdan kontrol edebilirsiniz.

Muhteşem kızartmalar yapmanızı sağlayan bu fritözü detaylı incelemek ve Amazon fırsatları ile satın almak için buraya tıklayın!

5. Tefal Köpüklüm Türk Kahve Makinesi ile kahvenizi zahmetsiz bir şekilde hazırlayın!

Kahvenizi dilediğiniz gibi pişirmenize imkan tanıyan Tefal Köpüklüm Türk Kahvesi Makinesi, paslanmaz çelik cezvesi sayesinde kolayca temizlenebilir. Tek makine ile 4 fincana kadar kahve yapabileceğiniz bu ürün, taşmayı önleyen akıllı sensör sistemi sayesinde uyarı sağlayarak kahveniz hazır olduğu an size haber verir. Her fincan için bol köpüklü bir kahve deneyimi yaşatan bu makine, çift taraflı cezve ağzı ile kahveyi kolayca servis edebilmenizi sağlar.

Normal ve közde olarak iki tür pişirme olanağı sunan bu makineyi Amazon indirimleri ile satın almak için tıklayın!

6. Tefal Compact Power Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, verimli ve kolay kullanımı ile dikkat çekiyor!

Elektrikli süpürgeler, ev temizliğinin olmazsa olmazı. Kolay kullanımlı bir elektrikli süpürge arayışındaysanız Tefal Compact Power Elektrikli Süpürge tam size göre. Son teknoloji ile tasarlanmış bu yeni ürün; sert zeminlerde temizleme performansı, üstün toz çekimi ve enerji verimliliği konularında kullananlardan tam puan alıyor. Zorlu temizliklerin üstesinden bile kolaylıkla gelen bu süpürge, ideal ve kompakt tasarımı ile zahmetsiz bir temizlik deneyimi sunuyor.

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7. Tefal Tost Makinesi ile sabahlar çok daha keyifli!

Tüm dünya mutfaklarında kendine bir yer bulan tost; lezzetli, pratik ve çeşitlendirilebilir bir yiyecek. Bu noktada pratik yemeklerin ve lezzetli kahvaltıların başrol oyuncularından olan tost makinesi oldukça önemli. Geniş kapasitesi ile 6 adete kadar tost yapabileceğiniz Tefal Tost Makinesi, sizin için doğru bir tercih olabilir. 1800 W gücüne sahip motoru ile daha hızlı sonuç almanızı sağlayan bu ürün, PFOA içermeyen tabakaları sayesinde sağlıklı tarifler hazırlamanıza yardımcı olur.

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8. Mükemmel krema ve soslar için: Tefal Mastermix Paslanmaz Çelik El Mikseri

Mis kokulu kekler, parmak yedirten pastalar, pofuduk poğaçalar... Hiçbiri, elektrikli çırpıcıları kullanmadan yeterince lezzetli olmaz. Eğer siz de mutfağınız için pratik bir mikser arayışındaysanız Tefal Mastermix Paslanmaz Çelik El Mikseri sizin için doğru bir tercih olabilir. İki çift çırpıcı ve hamur yoğurma aparatı ile gelen bu ürün, 5 farklı hız ayarı ile istediğiniz karışımları yapabilmenize olanak tanır.

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9. Tefal Icone 8 Parça Paslanmaz Çelik Tencere Seti ile yemek pişirmek çok daha kolay!

Çelik tencereler, uzun süreli kullanım sağlayan dayanıklı yapıları ile en çok tercih edilen ürünlerin başında geliyor. Bu noktada Tefal Icone Paslanmaz Çelik Tencere Seti de kendi mutfağının şefi olanların ilk tercihi olarak karşımıza çıkıyor. Minimal tasarımı ve şık görünümü ile dikkat çeken bu tencere seti sayesinde yemeklerinizi sofranızda servis edebilir ve misafirlerinizden tam puan alabilirsiniz. Ergonomik tasarımı ile fonksiyonel bir kullanım sunan bu set ile dilediğiniz yemeği kolayca pişirebilirsiniz.

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10. Tefal Titanium Ingenio Performance 12 Parça Büyük Set ile bütün işlerinizi halledin!



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Çıkarılabilir sapları ile yemek pişirme işlemlerinizi çok daha basit bir hale getiren Tefal Titanium Ingenio Performance 12 Parça Büyük Set, birbirini tamamlayan ve alandan tasarruf ettiren tasarımı sayesinde dolaplarınızda kolayca saklanabilir. Ocakta, fırında veya servis yapmak için bile kullanabileceğiniz bu setteki tencere ve tavalar, yapışmaz kaplaması ile dikkat çekiyor. Son teknoloji indüksiyon ocaklar ile de uyumlu olan bu ürün, sıcaklık göstergesi ile muhteşem bir kolaylık sağlıyor.

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