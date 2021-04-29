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Tam kapanmada bakkallar açık mı? Bakkallar kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri...

29.04.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşların en merak ettiği konular arasında tam kapanma sürecinde hafta içi ve hafta sonu bakkallar açık mı sorusu bulunuyor. Yeni alınan kararlar sonrası vatandaşlar tam kapanmada bakkallar açık mı sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki tam kapanmada bakkallar açık mı? Bakkallar kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri...

Tam kapanmada bakkallar açık mı? Bakkallar kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri...

Tam kapanma sürecinde hafta içi ve hafta sonu bakkallar açık mı sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Alınan tam kapanma kararının ardından vatandaşlar tam kapanmada bakkallar kaçta kapanıyor, bakkallar açık mı sorularını sorguluyor. Peki tam kapanmada bakkallar açık mı?

TAM KAPANMADA BAKKALAR AÇIK MI? BAKKALLAR KAÇA KADAR AÇIK?

Kabine Toplantısının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 81 ile gönderilen genelgeye göre market ve bakkalların çalışma saatlerinde değişiklikler yapıldı. Tam kapanma süresince bakkal, market, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10:00 ve 17:00 saatleri arası hizmet vermesi kararlaştırıldı. Aynı zamanda zincir marketlerin Pazar günleri kapalı olacağı duyuruldu.

Alınan kararlar Perşembe günü saat 19:00 itibariyle geçerli olmaya başlayacak. Haftasonu market çalışma saatleri ise Pazar günü zincir marketlerin kapalı olacağı şekilde düzenlendi.

Tam kapanmada sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00 ve 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar dışında, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak koşuluyla (engelli vatandaşlarımız dışında) ikametlerine en yakın olan bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

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Bakkal tam kapanma

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