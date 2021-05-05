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Tam kapanmada il il vaka sayıları nasıl değişti? Haftalık vaka sayısı haritasında son durum

05.05.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde başlayan tam kapanma uygulaması devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 100 binde vaka sayısı haritasını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı haritada tam kapanmanın olumlu etkisi gözler önüne serilirken, Bakan Koca da tablonun her geçen gün daha iyi olacağını söyledi. Peki, tam kapanma ile illerdeki vaka sayıları nasıl değişti? İşte tüm detaylar...

Tam kapanmada il il vaka sayıları nasıl değişti? Haftalık vaka sayısı haritasında son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.

"'HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ TABLO"

Koca, Twitter'daki paylaşımında, 24-30 Nisan'da il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her geçen gün daha iyi bir tabloya çevirecek." ifadesine yer verdi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE SON DURUM

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu.

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Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller olarak sıralandı. 100 bin kişideki vaka sayısı Kırklareli'de 498,7, Tekirdağ'da 489,89, Çanakkale'de 439,11, Kocaeli'de 437,65 oldu.

EN AZ VAKA ŞIRNAK'TA

Haftalık verilere göre Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller olarak sıralandı. Vaka sayısı her 100 bin kişide Şırnak'ta 46,12, Şanlıurfa'da 70,25, Mardin'de 76,4, Siirt'te 79,14, Van'da 90,75 olarak kayıtlara geçti.

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TAM KAPANMA ÖNCESİYLE KARŞILAŞTIRMA

İstanbul'da geçen hafta 100 bin kişide vaka sayısı 854,75'ken bu hafta vaka sayısı 532,02'ye düştü. Ankara'da geçen hafta 567,88 olan vaka sayısı bu hafta 361,52 oldu. İzmir'de de geçen hafta 335,09 olan vaka sayısı bu hafta 223,34 oldu.

TRAKYA'DA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 81 il için 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarına göre, Kırklareli ve Tekirdağ en çok vaka görülen iller arasında bulunuyor.

Geçen haftaya göre vaka sayılarında önemli düşüşler görülmesine karşın iller sıralamasında, 100 binde 489,89 vaka sayısı ile Tekirdağ 3'üncü, 498,70 vaka sayısıyla Kırklareli 4'üncü, 340,88 vaka sayısıyla da Edirne 18'inci oldu.

Takipler sonucu, yüksek vakalara ev ziyaretlerinin neden olduğu belirlenen Trakya'da uyarılarla bu görüşmelerin önlenmesi, artan vakalar sonrası vatandaşların tedbirlere daha sıkı sarılması ve kısıtlamanın etkisiyle vaka sayıları nisandan bu yana düşüyor.

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İŞTE EN YÜKSEKTEN EN AZA DOĞRU VAKA SIRALAMASI

İllerin 24-30 Nisan haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:

İstanbul (532,02), Kırklareli (498,7), Tekirdağ (489,89), Çanakkale (439,11), Kocaeli (437,65), Kastamonu (437,59), Erzincan (428,7), Düzce (400,07), Erzurum (395,24), Giresun (388,44), Bolu (365,31), Ankara (361,52), Rize (353,7), Bayburt (352,83), Eskişehir (348,1), Konya (347,11), Yalova (345,95), Kırıkkale (345,89), Edirne (340,88), Kayseri (339,44), Zonguldak (332,37), Kütahya (330,51), Nevşehir (327,58), Bursa (327,35), Bartın (321,14), Malatya (320,04), Balıkesir (318,88), Ordu (316,52), Çorum (315,02), Tokat (313,45), Bilecik (310,45), Sakarya (300,77), Kars (293,41), Niğde (292,21), Amasya (291,51), Afyonkarahisar (289,45), Sivas (285,58), Ağrı (285), Yozgat (280,37), Karabük (274,2), Çankırı (267,63), Samsun (267,54), Aksaray (266,9), Kırşehir (256,75), Karaman (256,55), Ardahan (251,66), Gümüşhane (248,41), Kilis (244,41), Isparta (243,92), Trabzon (237,71), Manisa (223,63), İzmir (223,34), Burdur (216,78), Sinop (213,43), Tunceli (207,33), Antalya (200,37), Elazığ (197,29), Artvin (194,1), Muğla (183,46), Denizli (182,44), Gaziantep (167,91), Uşak (163,49), Aydın (162,45), Iğdır (159,45), Bingöl (154,38), Bitlis (152,14), Mersin (143,25), Osmaniye (139,64), Kahramanmaraş (137,57), Hatay (130,84), Hakkari (122,28), Batman (120,91), Adıyaman (117,32), Muş (113,11), Adana (106,7), Diyarbakır (100,09), Van (90,75), Siirt (79,14), Mardin (76,4), Şanlıurfa (70,25), Şırnak (46,12).

4 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 483 oldu.

Son 24 saatte 38 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 554 bin 37'ye yükseldi.

Test sayısı 48 milyon 229 bin 733'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 929 bin 118, vefat sayısı 41 bin 527, ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu.

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Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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