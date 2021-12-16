Tam retinol zamanı! Cildini şimdiden yaza hazırlamak isteyenlerin retinol hakkında bilmesi gerekenler ve ürün önerileri

Her mevsimin cilt bakım rutini ayrı. Yaz aylarında cildi güneşten korumaya yönelik bakımlar yaparken kış mevsiminde asit içerikli ürünlerle cildinizi yenileyebilirsiniz. Bunun için retinol içeren bakım ürünlerinden daha iyisi yok. Cildi yenileyen ve lekelere karşı savaş açan retinolün birçok faydası var. Cilt bakım ürünlerinin gözdesi olan bu mucizevi vitaminin gücünden faydalanmanızı sağlayacak en etkili ürünleri bir araya getirdik.

1. Gece kullanın, sabah bebek gibi bir cilde "Merhaba!" deyin

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Retinol kullanmanın en etkili yollarından biri serum. Retinolün hücre yenileme özelliğini ikiye katlamak için ise serumu geceleri kullanmak çok önemli. Tam da bu amaca yönelik geliştirilen L'Oreal Paris Revitalift Gece Serumu'yla ihtiyacınız olan cilt bakımına kavuşabilirsiniz. Saf retinol içeren serumla cildinizi neme doyurarak pürüzsüz bir görünüme "Merhaba!" diyebilirsiniz. 1 aylık düzenli kullanımda aydınlanmış, yenilenmiş ve daha genç görünen bir cilde sahip olabilirsiniz. Üstelik yaşlanma karşıtı bu serumla 4 ayda yüzünüzdeki çizgilerin yüzde %36'sına veda edebilirsiniz.

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2. La Roche-Posay Bakım Kremi ile cilt tonunuzu eşitleyin

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Birçok kişi, cilt bakımı için krem kullanmaya alışkın. Siz de öyleyseniz bu önerimiz sizi memnun edebilir. Retinol içeren La Roche-Posay Bakım Kremi ile etkili bir cilt bakımı yapabilirsiniz. Bu krem sayesinde yüzünüzdeki ince ve derin çizgilerle savaşabilir, cilt tonunuzu eşitleyebilirsiniz. Üstelik retinol gibi güçlü bir maddeyi hassas ciltlere uygun hale getiren bu kremi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek nokta ise günlük kullanımda güneş koruyucu kullanmak.

Cildinizi hiç olmadığı kadar canlandıracak bu ürüne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

3. Göz çevresini gençleştirmek için retinolün gücünden yararlanabilirsiniz

Yüzde kırışan ve çöken ilk yerlerden biri göz çevresi. Bunun önüne göz bakım kremleri ile geçebilirsiniz. Retinol içerikli Neutrogena Cellular Boost Göz Kremi, bu konuda en iyi ve uygun fiyatlı ürünlerden biri. Retinolün yanında hyaluronik asit içeren kremle göz çevrenizi canlandırarak hücre yenilenmesini sağlayabilirsiniz. Bu kremle birçok kişinin korkulu rüyası olan kaz ayağı görünümüne veda edebilirsiniz. Bu kremden en iyi verimi almak için gece kullanmanızı öneririz. Daha sıkı bir göz çevresi için göz kremini günlük olarak kullanmanız yeterli.

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4. Bir taşla iki kuş vuran bakım ürünü: Retinollü nemlendirici

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Retinolü bakım rutinlerinizin arasına eklemek istiyorsanız nemlendirici iyi bir tercih olabilir. Bunun için size önereceğimiz ürün, Mabox Nemlendirici Krem. İçeriğinde retinol ve kolajen proteinleri bulunan kremle hem yüzünüzü nemlendirebilir hem hücre yenilenmesini sağlayabilirsiniz. Cildi derinlemesine nemlendirirken kırışıkları gideren ürünü günde iki kez uygulayabilirsiniz. Kremi yüzünüze 1 dakika boyunca masaj yaparak yedirirseniz daha iyi sonuç alabilirsiniz. Düzenli kullanımda canlanmış bir yüze ve yumuşacık bir cilde kavuşmak işte bu kadar kolay!

Cildinizi nemlendirirken retinol mucizesinden de yararlanmanızı sağlayacak ürünü buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

5. Yağlı ve sivilceli ciltleri de unutmadık

Yağlı bir cilde sahip olmak, birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Ciltte biriken sebum kalıntıları ve olur olmadık zamanda ortaya çıkan sivilceler ile uğraşmak gerçekten çok zor. Peki, retinolle cildinizi beslerken fazla yağdan da kurtulmak ister misiniz? Kulağa harika geliyor, değil mi? Bern Cosmetics'in bunun için harika bir ürünü var. Retinol ve Vitamin B3 Serum, yağlı ve akneye eğilimli ciltler için biçilmiş kaftan. Serum; cildinizi retinol ve B3 vitamini sayesinde esnek, canlı ve yenilenmiş bir görünüme kavuşturuyor. Bunu yaparken cildinizi fazla yağdan da arındırıyor. Birçok cilt sorununu tek başına çözen serumla kusursuz bir ten artık hayal değil.

Cildinize ve kendinize bir iyilik yapmak için buraya tıklayarak ürünü sepetinize ekleyebilirsiniz.

6. Tekli ampullerle retinolü istediğiniz gibi kullanabilirsiniz

Yüz bakım rutinini ihtiyacına göre şekillendirmek isteyenler, genellikle tekli ampulleri tercih ediyor. Cilde iyi gelen birçok vitamin gibi retinol de tekli ampullerde satılabiliyor. Tam da bu noktada Klapp Retinol İçerikli Ampul yardımınıza koşuyor. Retinol ampuller, güneş lekeleri ve sivilce izlerini gidermenize yardımcı oluyor. Ampulleri cildinizin ihtiyacına göre bakım kürlerine eklemeniz ya da serum gibi kullanmanız mümkün. Retinol ampul, kolajen üretimini artırarak yaz aylarında güneşten hasar görmüş cildinizi onarıyor, güneş lekelerini yok ediyor. Kısacası cildinizi yaz mevsimine yeniden hazırlıyor.

Cilt lekelerine karşı verdiğiniz savaşta etkin rol oynayacak ampullere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

7. Retinol içeren maskeyle bebek gibi bir cilde sahip olabilirsiniz



Cilt bakım maskelerini kim sevmez ki? Uyguladığınız an etki eden ve bakım günlerinin vazgeçilmezi olan maskelerle cildinize iyi bakabilirsiniz. Ocean Breylee Retinol Serumlu Maske, retinol içeren en iyi ürünlerden biri. Üç boyutlu ve yüze tam oturan maskeyle pratik bir cilt bakımı yapabilirsiniz. Maske, cildi sıkılaştırarak lifting etkisi yaratır ve yüze aydınlık bir görünüm vererek lekelerin azalmasına yardımcı olur. Tek yapmanız gereken temizlemiş olduğunuz yüzünüze maskeyi yapıştırmak ve 20 dakika beklemek. Daha iyi bir sonuç için maskeyi çıkardıktan sonra ciltte kalan serumu masaj yaparak teninize yedirebilirsiniz.

Pratik ve keyifli bir cilt bakımı için buraya tıklayarak retinol maskesine ulaşabilirsiniz.

Retinol nedir, faydaları nelerdir?

Retinol, cilt bakım ürünleri için bir cevher. A vitamini türevlerinden biri olan retinol, hücre yenilenmesini ve onarımını sağlar. Bu özellikleriyle yaşlanma karşıtı bakım ürünlerinde sıkça kullanılır. Mucizevi etkilere sahip olan retinol; hücre yenileme özelliği sayesinde kırışıklıkların giderilmesini, sivilce izlerinin onarılmasını ve cilt lekelerinin yok olmasını sağlar. Düzenli kullanımda cildin aydınlanmasına ve canlılık kazanmasına imkan tanır.

Retinol kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Retinol kullanımı için en uygun zamanın kış mevsimi olduğundan bahsetmiştik. Bunun nedeni retinolün güneşle olan etkileşimi. Retinol kullanırken güneşe yoğun bir şekilde maruz kalmanız, cilt lekelerine yol açabilir. Bu sebeple retinol içerikli bakım ürünlerini gece kullanırsanız hem güneşten korunabilir hem cilt bakımının etkisini artırabilirsiniz. Hücre yenilenmesinin en üst seviyeye çıktığı uyku saatlerinde retinol kullanmanın daha faydalı olduğunu aklınızdan çıkarmayın.

Retinol, aynı zamanda asit olduğu için ilk kullanımda ciltte hassasiyete neden olabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız için cildinize zaman tanımalısınız. Birkaç kullanım sonrası cildiniz retinole alışır ve yenilenmeye başlar. Ancak retinol, asitten elde edildiği için bu vitamini kullanırken asit içerikli ürünler ve peeling kullanmamalısınız. Ayrıca böyle güçlü bir etken maddeyi yüzünüze her gün uygulamamalısınız. Haftada 2 ya da 3 kere kullanmanız en iyisi. Tüm bunlara dikkat ederek retinol içerikli ürünleri kullanarak bebek gibi bir cilde kolayca kavuşabilirsiniz.

