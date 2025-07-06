Tam şu an bavulunu hazırlayıp gitmen gereken tatil yerini söylüyoruz!

👇👇

1/10 Şu an tüm planlarını iptal edip tatile gidecek olsan ilk ne yapardın? İnternete ‘Vize istemeyen cennet gibi yerler.’ yazarım. Direkt deniz manzaralı otellere bakarım, başka da bir şey düşünemem. Kahvemi alır ucuza uçak bileti bakarım... Sırt çantamı hazırlar, kafamın estiği yere giderim.

2/10 Hayalindeki sabah manzarası nasıl?

3/10 Bavul hazırlarken seni en çok heyecanlandıran şey ne? Valizimi kapatınca gelen o “İşte şimdi hazırım!” hissi. Termos ve yürüyüş ayakkabılarımı özenle yerleştirmek. Mayo-bikini seçerken yaşadığım kararsızlık krizi! Gezerken giyeceğim havalı ama rahat kombinleri hazırlamak.

4/10 Tatildeki kahvaltı tercihin?

5/10 “Bir yere gideceğiz ama tek bir plan yapmayacağız!” fikri kulağa nasıl geliyor? Yani… Harita ve mekan önerileri şart, spontane olmayı akşama da bırakabiliriz. Tam benim olayım, zaten tatilin güzelliği orada. Beni biraz gerer ama deneyebilirim. Hayat mottom gibi bi’ fikir!

6/10 Tatil playlist’inde genel olarak hangi türde şarkılar var?

7/10 “Tatile kimle çıkmak istersin?” diye sorsak... Arkadaşlarla bir grup tatili güzel olabilir. Partnerimle ya da ailemle! Tek başıma ya da en yakın arkadaşımla. Aynı ilgileri paylaştığım kişilerle.

8/10 Gün içinde seni nerede buluruz?

9/10 Eve dönmeden önce genelde hatıra olarak ne alırsın? El yapımı eşyalar veya magnet. Oraya özgü bir atıştırmalık alırım mutlaka! Tatili hatırlatan bir kıyafet olabilir. Renkli bileklikler ya da yazlık aksesuarlar falan olabilir.