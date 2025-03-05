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Tam şu an satın alman gereken kıyafeti söylüyoruz!

05.03.2025 12:14
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Senin ihtiyacın olan kıyafet hangisi? Dolabını kurtaracak, kombinlerinin yıldızı olacak o kıyafeti söylüyoruz. Cevabı öğrenmek için yapman gereken tek şey testi çözmek!

Tam şu an satın alman gereken kıyafeti söylüyoruz!

Senin dolabına şu anda alman gereken kıyafet hangisi? O eşsiz parçayı söylüyoruz. Şimdi testi çöz, o parçayı öğren!

Tam şu an satın alman gereken kıyafeti söylüyoruz!

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Gardırobundaki en baskın renk tonu nedir?

Gardırobundaki en baskın renk tonu nedir?
Nötr tonlar (bej, beyaz, siyah)
Canlı ve iddialı renkler (kırmızı, mor, yeşil)
Pastel ve doğal tonlar (kahve, krem, soft mavi)
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Bir kıyafetten en büyük beklentin ne?

Bir kıyafetten en büyük beklentin ne?
Şık ve her yerde giyilebilir olması
Trend ve dikkat çekici olması
Rahat ama stil sahibi olması
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Bir davete hazırlanıyorsun, hangi kombini tercih edersin?

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Alışveriş yaparken en çok hangi kriteri göz önünde bulundurursun?

Alışveriş yaparken en çok hangi kriteri göz önünde bulundurursun?
Klasik ve uzun ömürlü olması
Güncel modaya uygun olması
Günlük hayatta rahatça kombinlenmesi
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Hangi moda ikonu sana daha yakın?

Audrey Hepburn
Rihanna
Hailey Bieber
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Bir kıyafet seni en çok nasıl hissettirmeli?

Bir kıyafet seni en çok nasıl hissettirmeli?
Zarif ve özgüvenli
Cesur ve havalı
Rahat ve cool
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Moda konusunda kendini nasıl tanımlarsın?

Moda konusunda kendini nasıl tanımlarsın?
Zamansız ve klasik giyinmeyi severim.
Trendleri yakından takip ederim
Rahatlığı ön planda tutarım ama stilim de önemlidir
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Dış giyim olarak hangisini en çok giyersin?

Anahtar Kelimeler:
moda Philips Yaşam Kategorisi
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