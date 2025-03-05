Tam şu an satın alman gereken kıyafeti söylüyoruz!

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Gardırobundaki en baskın renk tonu nedir?
Nötr tonlar (bej, beyaz, siyah)
Canlı ve iddialı renkler (kırmızı, mor, yeşil)
Pastel ve doğal tonlar (kahve, krem, soft mavi)
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Bir kıyafetten en büyük beklentin ne?
Şık ve her yerde giyilebilir olması
Trend ve dikkat çekici olması
Rahat ama stil sahibi olması
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Bir davete hazırlanıyorsun, hangi kombini tercih edersin?
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Alışveriş yaparken en çok hangi kriteri göz önünde bulundurursun?
Klasik ve uzun ömürlü olması
Güncel modaya uygun olması
Günlük hayatta rahatça kombinlenmesi
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Hangi moda ikonu sana daha yakın?
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Bir kıyafet seni en çok nasıl hissettirmeli?
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Moda konusunda kendini nasıl tanımlarsın?
Zamansız ve klasik giyinmeyi severim.
Trendleri yakından takip ederim
Rahatlığı ön planda tutarım ama stilim de önemlidir
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Dış giyim olarak hangisini en çok giyersin?