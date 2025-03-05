Tam şu an satın alman gereken kıyafeti söylüyoruz!

1/8 Gardırobundaki en baskın renk tonu nedir? Nötr tonlar (bej, beyaz, siyah) Canlı ve iddialı renkler (kırmızı, mor, yeşil) Pastel ve doğal tonlar (kahve, krem, soft mavi)

2/8 Bir kıyafetten en büyük beklentin ne? Şık ve her yerde giyilebilir olması Trend ve dikkat çekici olması Rahat ama stil sahibi olması

3/8 Bir davete hazırlanıyorsun, hangi kombini tercih edersin?

4/8 Alışveriş yaparken en çok hangi kriteri göz önünde bulundurursun? Klasik ve uzun ömürlü olması Güncel modaya uygun olması Günlük hayatta rahatça kombinlenmesi

5/8 Hangi moda ikonu sana daha yakın? Audrey Hepburn Rihanna Hailey Bieber

6/8 Bir kıyafet seni en çok nasıl hissettirmeli? Zarif ve özgüvenli Cesur ve havalı Rahat ve cool

7/8 Moda konusunda kendini nasıl tanımlarsın? Zamansız ve klasik giyinmeyi severim. Trendleri yakından takip ederim Rahatlığı ön planda tutarım ama stilim de önemlidir