Tamamen doğal içerikleri ile kalpleri çalan bakım ve makyaj ürünleri

Cilt bakımı ve makyaj, günlük hayatın vazgeçilmez parçaları. Düzenli olarak cildimize uyguladığımız ürünlerin doğal içerikli olması ise hem sağlık hem çevre için son derece önemli. Eğer siz de cilt bakımı ve makyaj rutininize doğal içerikli ürünleri dahil etmek istiyorsanız sizler için hazırladığımız listeye göz atabilir, ihtiyacınız olan ürünleri güvenle satın alabilirsiniz.

1. Kusurlarınızı kapatan Sampure Minerals Fondöten

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Sizin için seçtiğimiz ilk ürün olan Sampure Minerals Fondöten, teninize doğal bir görünüm sunuyor. %96,5 doğal içeriklerden oluşan ürün, parlak görünümü sevmeyenlere hitap eden mat dokusuyla beğeni kazanıyor. İçeriğinde bulunan aloe yaprağı, aspir, argan, üzüm çekirdeği yağı ve jojoba; ciltteki nem dengesini sağlıyor ve cilt bariyerini koruyor. Uzun süreli kalıcılığa sahip olan ürün, ciltteki renk eşitsizliklerini ortadan kaldırıyor. Ürünü kullanmadan önce yüzünüze nemlendirici ya da baz uygulamanız tavsiye ediliyor.

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2. Dudaklarınıza renk katan Estee Lauder Ruj

Dudaklarınızı ön plana çıkarmanıza yardımcı olan Estee Lauder Ruj, iddialı rengiyle beğeni kazanıyor. Ürün, yüksek pigment içeren yapısı ile dudaklarınızı belirgin bir tona kavuşturuyor. Keskin ve mat görünüşü ile bulunduğunuz ortamdaki tüm gözleri üzerinize çekiyor. Advanced True Vision Teknolojisi ile geliştirilen formülü, pudra içeren dokusu ve yüksek pigmentli rengi sayesinde uzun saatler boyunca ilk andaki mükemmel görünümünü koruyor. Doğal içeriklerden üretilen ruj, pastel renk kombinleri ile muhteşem bir uyum sergiliyor.

İddialı tarzınızı yansıtmanızı sağlayacak Estee Lauder Ruj'u sepete eklemek için sizi böyle alalım.

3. Cildinizin yenilenmesini sağlayan Dermokil Kil İçerikli Soyulabilir Yüz Maskesi

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Doğal içeriklerden üretilen Dermokil Kil İçerikli Soyulabilir Yüz Maskesi, cildin yenilenmesine yardımcı oluyor. İçeriğindeki iyileştirme etkili B5 vitamini, aynı zamanda cilt bariyerini koruyor. Yüzü ölü deriden ve kirden derinlemesine arındıran ürün, cildi siyah nokta ve sivilcelerden temizliyor. Kırışık oluşumunu engelleyen ve cildin yağ dengesini sağlayan maske, tenin pürüzsüz bir görünüm kazanmasına olanak sunuyor. Cildi nemlendirerek canlı ve parlak bir görünmesine yardım ediyor. Su kaybını önleyen ürün, tenin elastikiyetini koruyor.

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4. Vücudunuza gereken özeni gösterin: Eyüp Sabri Tuncer Vücut Losyonu

Sizin için seçtiğimiz bir diğer tavsiye olan Eyüp Sabri Tuncer Vücut Losyonu, vücudunuza etkili bir bakım uyguluyor. Doğal argan yağından üretilen losyon, nemlendirme etkisi sayesinde tenin yumuşak bir yapıya ulaşmasına yardımcı oluyor. Canlı bir görünüm sağlayan vücut losyonu, cildin onarılmasına destek oluyor. UV koruması ile cildinizi koruyan ürün, kuruluk ve tahrişin de önüne geçiyor. Vücut tarafından hızlıca emilen losyon, cildinizde yağlı bir his bırakmıyor.

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5. Doğal bir bronzluk sağlayan Guerlain Terracotta Pudra

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Cildinde bronzluk arayanların bayılacağı Guerlain Terracotta Pudra, doğal görünümlü yanık bir ten rengine sahip olmanıza olanak sunuyor. Cildinizin daha canlı görünmesine yardımcı olan ürün, yüzünüze renk katıyor. Mükemmel bir görünüm kazanarak bütün gözleri üzerinize çekmenize yardım ediyor. Kolay bir şekilde uygulanabilen pudra, kısa süre içinde göz alıcı bir güzelliğe kavuşmanıza destek oluyor. Doğal içeriğiyle gözlerden kalpler çıkartan ürün, teninizle mükemmel bir şekilde bütünleşiyor.

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6. Koyu halkaları yok eden HERBADERM Göz Altı Kremi

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HERBADERM Göz Altı Kremi, göz çevresinin sıkılaşmasına yardımcı oluyor. Ürün, göz torbaları ve koyu halkaların görünümünün azalmasını sağlıyor. Düzenli kullanımda gözle görülen bir değişim sağlıyor. Göz çevresini etkili şekilde nemlendiren krem, teninize canlı bir görünüm kazandırıyor. Cildin yenilenmesine ve onarılmasına katkı sunan ürün, kırışık ve çizgilerin oluşmasını engelliyor. Paraben içermeyen göz kremi, teni güneşten koruyarak koyu halkaların oluşmasına mani oluyor.

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7. Gençleştiren etkisiyle Mother Nature Cosmetics

Normal, olgun ve kuru ciltler için uygun olan Mother Nature Cosmetics; içeriğinde mikroplastik, petrol, paraben, silikon, mineral yağ ve PEG barındırmıyor. %100 doğal içerikli üründeki hyalüronik asit, cildi uzun süre nemli tutarak erken yaşlanmayı ve kırışıkların oluşmasını engelliyor. Aloe vera, tenin tazelenmesini sağlıyor ve canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor. Yeşil çay ise serbest radikaller ile mücadele ederek cildin yaşlanmasını önlüyor. Düzenli kullanımda gözle görünen bir sonuç elde etmenizi sağlıyor.

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8. Yüze parlaklık kazandıran EKEL KOREA Ton Eşitleyici Peeling Jel

EKEL KOREA Ton Eşitleyici Peeling Jel, cildinizi derinlemesine temizliyor. Yüzdeki gözeneklerin azalmasını sağlayan ürün, uzun süreli kullanımda gözeneklerin kaybolmasına yardımcı oluyor. Ölü hücreden oluşan üst katmanı soyan jel, cildinizdeki ton farklılıklarını ortadan kaldırıyor. Sivilce ve siyah noktaların yok olmasını sağlayan ürün, teninize canlı ve parlak bir görünüm kazandırıyor. İçeriğindeki acai berry özü, teninizin nemlenmesine destek olarak yumuşak bir dokuya kavuşmasına imkan tanıyor. Anti inflamatuar özelliği ise ise detoks etkisi yaparak vücuttaki ödemi atmanıza olanak sunuyor.

Yüzdeki lekelerin de yok olmasını sağlayan EKEL KOREA Ton Eşitleyici Peeling Jel'i sipariş etmek için buraya tıklayın.

9. Dolgun ve uzun kirpikler için Sante Kirpik Serumu

Doğal içerikli materyallerden üretilen Sante Kirpik Serumu, etkili bir kirpik bakımı sağlıyor. İçeriğindeki arginin, kirpikler için gereken desteği sağlayarak canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor. Ürün; laktoz, karmin, gluten, petrol, mineral yağ, parfüm ve sentetik koruyucu içermiyor. Uzun ve güçlü kirpiklere sahip olmanızı sağlıyor. Ürün, kolayca uygulanabiliyor. Haftada 2 kere temiz kirpiklere kendi fırçasıyla ince bir tabaka halinde sürmeniz yeterli oluyor. Üstelik ürün, NaTrue Ekolojik Sertifika'yla da doğallığını kanıtlıyor.

Kirpiklerinizin yaşam döngüsünü uzatan Sante Kirpik Serumu'nu sepete eklemek için buraya tıklayın.

10. Saçlarınız için gereken her şey: Faith Şampuan

Sizin için seçtiğimiz son öneri olan Faith Şampuan, tüm saç tipleri için uygun formülüyle beğeni kazanıyor. İçeriğindeki E vitamini saçın beslenmesini sağlarken avokado yağı ise canlı bir görünüm sunuyor. Ürün, parlak saçlara ulaşmanıza yardımcı oluyor. Kıl köklerinin güçlenmesine ve saçların daha kısa sürede uzamasına imkan tanıyan ürün, dolgun ve hacimli saçlara kavuşmanıza destek oluyor. Doğal içeriklerden üretilen şampuan; formülünde SLS, paraben ve hayvansal içerikler barındırmıyor. Saç derisini derinlemesine temizleyen şampuan, %100 geri dönüştürülebilir ambalajdan üretiliyor. Bu sayede sürdürülebilir yaşama destek oluyor.

Saçlarınız için gereken tüm desteği sunan Faith Şampuan'ı detaylı olarak incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

