Tamamen elektrikli: BMW i4'ün Türkiye fiyatı ne kadar? İşte yeni MW i4'ün özellikleri ve fiyatı

Elektrikli otomobiller son günlerde oldukça ilgi çekmeye başladı. BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz ve Renault gibi birçok şirket de buna bağlı olarak elektrikli otomobillerin ağırlıkta olduğu bir geleceği tasarlamaya yöneldi. Bu firmalardan biri olan BMW ise elektrikli yeni BMW 4'ün Türkiye fiyatlarını belirledi.

YENİ BMW i4 NELER SUNUYOR?

BMW i4'ün fiyatına geçmeden, dilerseniz önce BMW i4'ün özelliklerini paylaşalım. 2022 BMW i4, BMW i4 eDrive40 (M Sport Tasarım Paketi ile kombine edilmiş) ve BMW i4 M50 olmak üzere iki farklı versiyon üzerinden tercih edilebiliyor.

BMW i4 EDRIVE 40'IN ÖZELLİKLERİ

M Sport Tasarım Paketi ile kombine edilen BMW i4 eDrive40, 340 beygir güç ve 590 km'ye kadar menzil sunabiliyor. Bu noktada otomobilin 19,1-16,1 kWsa/100 güç tüketimi olduğu bilgisini de verelim. En çok merak edilen konu ise BMW i4 eDrive40'ın 0-100'ü oluyor. Verilere göre BMW i4 eDrive40, 0'dan 100 km/s hıza 5,7 saniyeden kısa sürede çıkabiliyor. 200 kw DC şarj ile 10 dakikalık şarj süresi otomobile 164 km menzil kazanımı sağlıyor.

BMW i4 M50'NİN ÖZELLİKLERİ

544 beygir güç üretebilen BMW i4 M50 için verilen rakamlar ise daha da farklı. 521 km'ye varan menzil iddiasında bulunan BMW, otomobilin 22,5-18 kWsa/100 güç tükettiğini dile getiriyor.

Otomobil devine göre 3,9 saniyeden kısa sürede 0'dan 100 km/s hıza ulaşıyor. Şarj konusunda ise 200 kW DC şarj ile 10 dakikalık şarj süresi otomobile 140 km menzil kazandırıyor.

YENİ BMW i4 FİYATLARI