Tamamen ev yapımı sulu boya! Sirke, kabartma tozu ve nişasta ile...

Birkaç bileşenle yapabileceğiniz sulu boyalar yeni yürümeye başlayan ve okul öncesi çocuklar için harika bir aktivite olabilir.
EV YAPIMI SULU BOYA İÇİN MALZEMELER
- 1/2 kase kabartma tozu
- 1/4 bardak kase mısır nişastası
- 1 yemek kaşığı mısır şurubu
- 1/4 kase beyaz sirke
- Farklı renklerde gıda boyaları
- Buz kalıbı
EV YAPIMI SULU BOYA NASIL YAPILIR?
- Kabartma tozu, nişasta, mısır şurubu ve sirkeyi karıştırın.
- Karışımı buz kalıplarına eşit şekilde paylaştırın.
- Her kaseye gıda boyası ekleyin. Nişastalı karışımla karıştırın.
- Buzdolabında 1-2 gün bekletin.
EV YAPIMI SULU BOYALARINIZI NASIL SAKLAYACAKSINIZ?
Bu ev yapımı sulu boyalar süresiz olarak saklanacaktır çünkü içlerinde bozulabilecek hiçbir şey yoktur.
Boyamayı bitirdiğinizde, boya kutusunu açıkta saklayın; su buharlaşacak ve boya disklerinizi bir sonraki sanat seansınız için mükemmel durumda bırakacaktır.
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