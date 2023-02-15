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Tamamen yanlış yapıyormuşuz! Saçın yağlanmaması için...

15.02.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç bakımı hem kadınlar hem de erkekler için oldukça önem taşıyor. Kuru saç gibi yağlı saçlar da istenmeyen görüntüler arasında yer alıyor. Yağlı sağlar pis ve bakımsız bir görünüme yol açıyor. Saç uzmanları saç bakımında yaptığımız hataları paylaşarak saçın yağlanmaması için yapılması gerekenleri paylaştı.

Tamamen yanlış yapıyormuşuz! Saçın yağlanmaması için...

Yağlı saç toplumdaki birçok kişinin ortak sorunu olarak biliniyor. Saçınızı yıkadıktan sonra anında yağlanan saçlarınız varsa bunun nedeni yapılan basit hatalardan kaynaklanıyor. Uzmanlara göre saç tipine bağlı olarak saçınızı sık sık yıkamak yarardan çok zarar verebilir. Saçınızın yağlanmasını bitirmek ve daha sağlıklı saçlara sahip olmak için yıkama rutininizi değiştirmeniz gerekebilir.

SAÇINIZDAKİ DOĞAL YAĞLARIN KAYBOLMASINA NEDEN OLUYOR

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Kıvırcık, kaba, afro veya yağlı saçlara sahip olmanızdan bağımsız olarak, her saç tipinin nasıl bakılacağını belirlemek için kendine özgü nitelikleri vardır. Saçınız için neyin en iyi olduğunu keşfetmek çok zaman ve sabır gerektirir. Saç bakım uzmanı Meskin, şunları söyledi: "Saçlarınız kafa derinize bir folikülle bağlıdır ve bu folikül, saça geçen vitamin ve nem üreten bezlere bağlıdır. Saçınızı çok sık yıkarsanız, saçınızdaki bezlerin ürettiği tüm doğal yağları yıkarsınız, yani artık saçınıza herhangi bir fayda aktarmaz, cansız ve kuru bırakırlar."

SAÇINIZI NE SIKLIKLA YIKAMALISINIZ?

Kuaför Jon Hala şöyle dedi: "Saçınızı yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda yıkamalısınız." Ellerinizi saçınızın içinden geçirerek saçınızın yıkanması gerekip gerekmediğini anlayabileceksiniz ve hala yumuşak ve kabarıksa, büyük ihtimalle yıkamaya gerek kalmayacaktır.

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Hala, “Genel tavsiye haftada en fazla bir ila iki kez yıkanması olsa da, sadece saçlar gözle görülür şekilde yağlı olduğunda yıkanması gerektiğini söyleyebilirim. Kafa derisi kaşınıyorsa veya kirden dolayı pul pul dökülme belirtileri varsa, o zaman yıkama zamanının geldiği açıktır. Unutmayın, sağlıklı bir saç derisi için sağlıklı foliküller için doğal sebuma ihtiyacınız var ve saçınızı çok düzenli yıkamak bunu azaltacaktır."

SAÇINIZI YIKAMAYI KADEMELİ OLARAK AZALTMANIN EN İYİ YOLU NEDİR?

Thomas şöyle açıkladı: "Ya hep ya hiç yaklaşımını tercih edebilirsiniz, ancak hayattaki pek çok şeyde olduğu gibi, kademeli değişiklikler yapabilirseniz, saçınızın size teşekkür edeceği yeni, sağlıklı bir alışkanlık edinirsiniz. Yıkamalar arasında saçınız konusunda kendinize güveniyorsanız, kafa derinizdeki fazla yağı emecek, zayıf ve yağlı görünüyor ve hissediyorsa saçınıza hacim kazandıracak bazı harika kuru şampuanlar var."

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Ayrıca, yağlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olmak için şu anda kullanmakta olduğunuz ürünleri değiştirebilirsiniz, bu da yıkamaların azaltılmasına yardımcı olacaktır. “Yeni şampuanınızın 'hafif' olduğundan emin olun, böylece saçınızı ağırlaştırarak yağ ve kir birikmesine neden olmaz. Serumlar gibi daha az yağ bazlı şekillendirici ürünler kullanmak da faydalı olacaktır."

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