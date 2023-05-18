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  4. Tamamlandığını duyurmuştu! Kuzey Kore fotoğraflarını yayınladı... Kim Jong-Un ise kızı Kim Ju-Ae ile birlikte yerinde inceledi

Tamamlandığını duyurmuştu! Kuzey Kore fotoğraflarını yayınladı... Kim Jong-Un ise kızı Kim Ju-Ae ile birlikte yerinde inceledi

18.05.2023 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore, geliştirdiği askeri keşif uydusunun fotoğraflarını yayınladı. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ise uyduyu kızı Kim Ju-Ae ile birlikte yerinde inceledi. Geçtiğimiz ay Ulusal Uzay Geliştirme İdaresi'ni (NADA) ziyaret eden Kim, ülkenin ilk keşif uydusunun üretiminin tamamlandığını açıklamıştı.

Tamamlandığını duyurmuştu! Kuzey Kore fotoğraflarını yayınladı... Kim Jong-Un ise kızı Kim Ju-Ae ile birlikte yerinde inceledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin geliştirdiği yeni askeri keşif uydusunu kızı Kim Ju-Ae ile birlikte yerinde denetledi. Uydu Fırlatma Komitesi'ne bir ziyaret gerçekleştiren Kim, uzay ortamı testinden geçerek fırlatmaya hazır hale geldiği belirtilen 1 No'lu askeri keşif uydusuna ilişkin son gelişmelerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

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Uydu Fırlatma Komitesi üyelerini başarılarından dolayı tebrik eden Kim, uyduyu ivedilikle fırlatmanın mevcut güvenlik ortamında acil bir gereklilik ve bilim ve teknoloji konusundaki gelişmelerde geleceğe yönelik önemli bir adım olduğunu ifade etti. Kim, ABD ve Güney Kore'nin çatışmacı tutumu ne kadar artarsa, Kuzey Kore'nin kendini savunmak için egemenlik haklarını o derecede doğrudan ve saldırgan bir biçimde kullanacağını da söyledi.

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TAMAMLANDIĞINI DUYURMUŞTU

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Geçtiğimiz ay Ulusal Uzay Geliştirme İdaresi'ni (NADA) ziyaret eden Kim, ülkenin ilk keşif uydusunun üretiminin tamamlandığını açıklamıştı.

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Yetkililere uyduyu fırlatmak için son hazırlıkların tamamlanması talimatı veren Kim, uzay teknolojisinin istikrarlı bir şekilde geliştirilmesinin ülkeyi bir uzay gücüne dönüştürmek için kritik öneme sahip olduğunu vurgulamıştı.

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(İHA)

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Kuzey Kore

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