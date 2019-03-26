Tamirci kalfası, iş yerinde kendini astı

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde Kamil Ü. (18), kalfa olarak çalıştığı otomobil tamirhanesinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Simav ilçe merkezindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde bir otomobil tamirhanesinde 5 aydır kalfa olarak çalışan Kamil Ü., iş yerinin tavanında bulunan kancaya bağladığı iple kendini astı. Bugün saat 01.00 sıralarında iş yerine arızalı bir aracı getiren işletme sahibi Selim Küçükkeleş, kalfası Kamil Ü.'yü fark edip, polise haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kamil Ü.'nün öldüğü belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kamil Ü.'nün cansız bedeni, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Kamil Ü.'nün yakınları, ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Baba Hasan Ü., oğlunun hiçbir sorunu bulunmadığını ve intiharına bir anlam veremediğini söyledi.

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