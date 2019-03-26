HABER

Tamirci kalfası, iş yerinde kendini astı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 15:19 | Son Güncelleme

 KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde Kamil Ü.

Tamirci kalfası, iş yerinde kendini astı

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde Kamil Ü. (18), kalfa olarak çalıştığı otomobil tamirhanesinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Simav ilçe merkezindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde bir otomobil tamirhanesinde 5 aydır kalfa olarak çalışan Kamil Ü., iş yerinin tavanında bulunan kancaya bağladığı iple kendini astı. Bugün saat 01.00 sıralarında iş yerine arızalı bir aracı getiren işletme sahibi Selim Küçükkeleş, kalfası Kamil Ü.'yü fark edip, polise haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kamil Ü.'nün öldüğü belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kamil Ü.'nün cansız bedeni, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.
Kamil Ü.'nün yakınları, ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Baba Hasan Ü., oğlunun hiçbir sorunu bulunmadığını ve intiharına bir anlam veremediğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Tamirci kalfası, iş yerinde kendini astı

Deniz çekilince ortaya çıktı! MuhteşemDeniz çekilince ortaya çıktı! Muhteşem
Kütahya'da ele geçirildi! Hemen incelemeye gönderildiKütahya'da ele geçirildi! Hemen incelemeye gönderildi
Organ naklinde İHA kullanılabilecekOrgan naklinde İHA kullanılabilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da ele geçirildi! Hemen incelemeye gönderildi

Kütahya'da ele geçirildi! Hemen incelemeye gönderildi

Çocuklarının gözü önünde yaptı! Vahşet

Çocuklarının gözü önünde yaptı! Vahşet

Halepçeli Ali'nin 33 yıllık azmi! Bacaklarını kaybetti, yine de vazgeçmedi

Halepçeli Ali'nin 33 yıllık azmi! Bacaklarını kaybetti ama...

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

'40 dakika ders, 40 dakika teneffüs' uygulaması başladı!

'40 dakika ders, 40 dakika teneffüs' uygulaması başladı!

"Sürüngenler" çetesinin estetik yaptıran lideri lüks rezidansta yakalandı!

"Sürüngenler" çetesinin estetik yaptıran lideri yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.