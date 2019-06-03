Tamirciliğini okulda öğreniyorlar

Eyyüp BURUN-Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te hayırsever iş insanı Ali Topçuoğlu(81) tarafından kendi adına yaptırılan Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Motorlu Araç Teknolojileri Bölümü'nde öğrenciler, otomotiv sektöründe çalıştırılmak üzere yetiştiriliyor. Öğrenciler otomotivlerde gövde, boya, mekanik, elektrik ve elektronik akşamların bakım ve onarımı alanında çağın gereklerine uygun hem akademik hem de uygulamalı eğitim alıyorlar.

Babasının otomotiv yedek parçası ile akaryakıt satılan dükkanında 8 yaşında çırak olarak çalışmaya başlayan hayırsever iş insanı Ali Topçuoğlu, 70 yılı aşkın süredir içinde olduğu otomotiv sektörüne katkıda bulunmak için gençlik hayali olan Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni yaptırdı. Otomotiv sektörüne ara eleman yetiştiren en kapsamlı meslek lisesi olma özelliğini taşıyan lise, gelecek yıl ilk mezunlarını verecek. Okulda Motorlu Araç Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme ile Gıda Teknolojisi bölümleri bulunuyor. Motorlu Araç Teknolojileri Bölümü'nde eğitim alan öğrenciler, otomobilden TIR'a kadar birçok araç üzerinde çalışma yapıyor. Öğrenciler bir araç servisinde çalışır gibi kaporta düzeltip, boya yapıyor, motor indirip bilgisayarlı sistemle arıza tespitinde bulunuyor.

ÇIRAK OLARAK GİRDİĞİ SEKTÖRE OKUL KAZANDIRDI

Birçok tanınmış otomotiv firmasının araç bağışı yaparak ve laboratuvar kurarak katkıda bulunduğu okulu sık sık ziyaret ederek ihtiyaçları ile yakından ilgilenen iş insanı Ali Topçuoğlu, hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Biraraya geldiği öğrenciler ile tecrübelerini de paylaşan Topçuoğlu, şunları söyledi:

“Ben otomotiv sektörüne 8 yaşında babamın yanında çırak olarak başladım. Hem okuyup hem çalıştım. İlkokulu bitirdiğimde 12 yaşındaydım ve artık kendi alanımda kalfa olmuştum. Babam iş yerini bırakır, giderdi. Ben de o arada yedek parça, motor ve araba satardım. Hayalimde hep okul ve cami yaptırmak vardı. Otomotiv sektöründe ara eleman bulamıyorduk. Bu okulun yapımı özel planımdı. Gençlerimiz burada iyi eğitim alıyorlar, her birimin ayrı eğitimi var. Gelişen teknoloji ile yeni birimler açılarak, öğrencilere en iyi şekilde eğitim verip, gençlerimizi altın bileziklerini kollarına takmış olarak mezun edecekler. Mezun olan öğrencilerimizin her zaman işleri hazır. Çünkü burada hem eğitim alıyorlar hem staj görüyorlar. Bütün markaların servisleri, staj yapmış kalifiye elemanlara kucak açıyor.”

"YORULMADAN ÇALIŞACAĞIZ"

Mesleki eğitimin Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Topçuoğlu, "Türkiye, önü açık bir ülke. Nüfusumuzun büyük bölümü genç. Gençlerin hepsinin ileriye dönük, elektrik elektronik ve dijital alanlarda iyi yetişmeleri gerekiyor. Allah'a çok şükür bu alanda da yetenekli gençlerimiz, büyük potansiyelimiz var. Türkiye şu anda kalkınma döneminde, en iyi yerde bulunan bir devlet. Çevremizdeki ülkelere bakın, hepsi iç savaşla, sorunlarla boğuşuyor. Biz çok şükür iyi yerdeyiz. Avrupa bizden ileride. Dijital çağda. Fakat biz de bu genç nesille onların önüne geçeceğiz inşallah. Kesinlikle ‘yoruldum’ kelimesini kullanmayı sevmem. Yorulmadan çalışacağız. İnsanlar işini severek, yaparsa hiç yorulmazlar. 82 yaşındayım ama daha yoruldum diye bir kelime kullanmadım" diye konuştu

HEDEFİ MAKİNE MÜHENDİSİ OLMAK

Okulun 11’inci sınıf öğrencisi Mehmet Yılmaz, “Bu okulda motor parçalarını detaylı bir şekilde öğreniyoruz. Meslek hayatımızda zorluk çekmemek için temelden eğitim alıyoruz. İlerde makine mühendisi olmak istiyorum. Makine mühendisi olmak için motor parçalarını iyi bilmek gerekiyor. O yüzden bu okula severek, geldim” dedi.

"TAMİRHANE AÇMAK İSTİYORUM"

Öğrencilerden Cebrail Tanrıverdi de okulda en eski yöntemlerden en yeni bilgisayarlı arıza tespit sistemine kadar eğitim aldıklarını belirterek "Biz buruda bilgisayarlı sistem üzerinden motorun elektronik arızalarını tespit ediyoruz. Mezun olduktan sonra yine aynı alanda üniversite okumak istiyorum. Üniversiteden mezun olduktan sonra da tamirhane açmayı düşünüyorum” diye konuştu.

Yaklaşık 1000 öğrencisi bulunan ve 2015-2016 yılında eğitime başlayan okul ilk mezunlarını önümüzdeki yıl verecek.