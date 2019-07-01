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Tampon yerine ped kullanın! İşte sezaryen doğum sonrası bilmeniz gerekenler

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
HAMİLELİK HABERLERİ  | 01.07.2019 09:50 | Son Güncelleme

Neredeyse her 3 kadından 1'i sezaryen doğum yapıyor. Bu yüzden prosedürün içeriğini bilmek oldukça önemli. Yeni doğum yapmış bir annenin iyileşme sürecine yardımcı olabilecek bilgileri bir araya getirdik.

Tampon yerine ped kullanın! İşte sezaryen doğum sonrası bilmeniz gerekenler

PROBİYOTİK ALIN VE MAYALI YİYECEKLER TÜKETİN

1

Ameliyat sırasında anneye verilen antibiyotikler bağırsaktaki sağlıklı bakterileri etkileyebilir. Bu nedenle sezaryen doğum yapan anne, sağlıklı bağırsak florasının yenilenmesine yardımcı olmak için doktoruna probiyotikler veya canlı bakteriler hakkında soru sormalıdır. Bu, bağışıklık sistemini geliştirmeye yardımcı olabilir ve hatta ishali önleyebilir. Fermente gıdaların da benzer faydaları olabilir.

YÜRÜYÜŞE ÇIKMAK

2

Doktorunuz egzersiz yapmaya başlamanıza izin verdiğinde, bir seferde yaklaşık 30 dakika kısa yürüyüşler yapın. Yürüme, gazı serbest bırakabilir, kan dolaşımını artırabilir, kan pıhtılaşması riskini azaltabilir, bağırsak fonksiyonlarını iyileştirebilir ve vücudun iyileşmesine yardımcı olabilir. Bazı durumlarda, bir anneye eve döndüğü ilk günden itibaren kısa yürüyüşler yapması önerilebilir.

ENFLAMATUAR YİYECEKLERDEN KAÇININ

3

Yeni anneler için beslenme önemlidir. Kırmızı et, beyaz ekmek ve kızarmış yiyecekler gibi enflamatuar yiyecekleri sınırlayın. Meyveler, lahana, brokoli, fındık ve tohumlar gibi iltihap önleyici yiyecekleri deneyin. Tavuk ve somon gibi amino asitli yiyecekler de dokuyu onarmaya yardımcı olabilir.

AĞRI KESİCİLERİ DENEYİN

4

Sezaryen doğum yapan annenin 2 hafta sonra bile acı çekmesi inanılmazdır. Doktorlarınız muhtemelen bunun için anti-enflamatuar ilaçları reçete edeceklerdir.

BOL DİNLENİN

5

Herhangi bir ciddi ameliyattan sonra dinlenme önemlidir ve bu sezaryen doğum yapan anne için de geçerlidir. Tabii ki, evde yenidoğan varken çok uyumak kolay değil. İdeal olarak, yeni bir anne çocuk uyurken uyumaya çalışmalı ve yakınlarından yardım almalıdır.

KABIZLIKLA MÜCADELE

6

Sezaryen doğumdan sonra anne, hormonal kaymalar, yorgun karın kasları hatta fazla yatmaktan dolayı kabızlık riski altında olabilir. Bu sadece acı vermekle kalmaz, aynı zamanda ameliyat izini de yaralayabilir. Bununla mücadele etmek için bol su içmeli, taze meyve gibi lif bakımından zengin yiyecekler yemelisiniz ve hatta doktorunuza bu konu hakkında danışmalısınız.

ENFEKSİYON BELİRTİLERİNE DİKKAT

7

Ameliyattan sonra, herhangi bir enfeksiyon belirtisi için kendinizi izlemek önemlidir. Yeni anneler 24 saatte bir sıcaklıklarını kontrol etmeli ve şişlik, şiddetli ağrı, kırmızı çizgiler veya üşüme konusunda dikkatli olmalıdır. Bu belirtiler ortaya çıkarsa, bir doktora veya acil servise başvurmalısınız.

VAJİNAL KANAMA İÇİN PED KULLANIN

8

Sezaryen doğum vajinal olanın yerini alsa bile, yeni anne doğumdan sonraki ilk ay boyunca lochia olarak da bilinen vajinal kanamaya sahip olabilir. Kanamayı emmesi içinse tampon, adet kabı değil sadece ped kullanmalısınız. Tamponlar enfeksiyona neden olabilirler ancak kullanmak istiyorsanız mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Aşırı vajinal kanama, kötü koku veya ateşiniz varsa yine hekime başvurmalısınız.

DUYGULARINIZI YÖNETİN

9

Sezaryen veya normal hangi şekilde doğum yaparsanız yapın bu süreçte anneler suçluluk veya utanç hissedebilirler. Bu duygulara sahipseniz bir terapiste danışmaktan kaçınmamalısınız. Erken müdahale, doğum sonrası depresyon riskini önleyebilir.

AMELİYAT İZİ HAKKINDA

10

Birçok anne ameliyat izini tedavi etmek bu yara izinin hemen geçmesini ister. Bu iz zımba, dikiş veya cerrahi bir tutkalla kapatılır. Genellikle anne adayları yara izinin görünümünü en aza indirmek için tutkal tercih ediyor ancak bunun kararını hekiminize bırakmalısınız. Alanı sabunlu ılık suyla temizleyin. Alanı fırçalamayın, hafifçe temiz bir havluyla kurulayın. Özellikle bol giysiler giyerek bölgeyi havaya maruz bırakınız. Doktorunuza, antibiyotik veya vazelin uygulayıp uygulayamaığınızı sorun.

Farklı yöntemler, yara izinin görünümünü en aza indirmeye yardımcı olabilir, ancak planlar önceden bir doktor tarafından onaylanmalıdır.

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Sezaryen doğum sonrası dikkat edilmesi gerekenler sezaryen doğum

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