KADIN

Tampon yüzünden neredeyse ölecekti

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 30.07.2018 13:40 | Son Güncelleme

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Amanda Stanley içinde kalan tampon parçası yüzünden neredeyse ölüyordu. Yüksek ateş, tansiyon, kusma gibi belirtilerle hastaneye kaldırılan Amanda için doktorlar, '24 saat içinde buraya gelmeseydi muhtemelen ölecekti' yorumunda bulundu.

Tampon yüzünden neredeyse ölecekti

Fotoğrafçılık işiyle uğraşan Amanda Stanley, içinde kalan tampon yüzünden toksik şok sendromu yaşadı.

2

Ölümle burun buruna kalan talihsiz kadın regl döneminden sonra grip, yüksek ateş benzeri şikayetler yaşayaınca basit bir soğuk algınlığı yaşadığını düşündü ancak tuvalete gittiğinde olayın bambaşka bir nedenden kaynaklandığını anladı.

8

Tuvalet kağıdına baktığında gazlı bez parçasını gören Amanda, ''Soğuk algınlığı yaşadığımı düşünüyordum. Fakat tuvalete gittiğimde içimden gazlı bez çıktığını gördüm ve bunun bir tampon olduğunu anladım.

Hemen çantamdaki temiz bir tampona baktım ve pamuğu bir arada tutan bir astar olduğunu farkettim. 40 derece ateşim vardı hemen jinekoloğumu aradım ve acil olarak gelmemi istedi. Korkmaya başlamıştım. Tampon içimde ne kadar süredir böyle bilmiyorum ama eğer bunu 24 saat sonra keşfetseydim şimdi yaşamıyor olacaktım. Hastaneye zamanında geldiğim için, durumumun doğru şekilde teşhis edilmesi ve tedavi olabildiğim için çok şanslıyım'' diye konuşuyor.

7

Bu benim başıma gelmez diye düşündüm diyen Amanda konuşmasını şöyle sürdürüyor: ''Toksik şoku bilmiyordum. Kutunun üzerinde yazılanları okumuştum ama bunun beni asla etkilemeyeceğini düşünmüştüm. Tamponları her zaman çok özenli ve zamanında kullanırım.

5

İçimde parça kalacağını hiç düşünmemeiştim. Şimdi diğer insanlarında semptomları bilmesini istiyorum, çünkü tedavi ne kadar erken olursa o kadar iyidir. Hayatımı bir daha asla riske sokmak istemem o yüzden asla tampon kullanmam.''

4

Toksik şok sendromu nadir fakat hayatı tehdit eden bir durumdur. Bakteriler tarafından vücuda girerek ve zararlı toksinleri serbest bırakarak tetiklenir. Durum genellikle genç kadınlarda tampon kullanımıyla bağlantılıdır, ancak herhangi bir yaştaki herkesi etkileyebilir. Toksik şok hızlı ve doğru bir şekilde tedavi edilmezse ölümcül olabilir.

iStock-507004821

Toksik şok semptomları çok aniden başlayabilir ve çok kısa bir sürede kötüleşebilir.
Semptomlar şunları içerir: baş ağrısı, 39C veya üzeri ateş, grip benzeri semptomlar, titreme, kas ağrıları, boğaz ağrısı, ishal ciltte döküntü, baş dönmesi, bayılma, kafa karışıklığı ve öksürük.
Toksik şok sendromu yaşıyorsanız vakit kaybetmeden doktora görünmelisiniz.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amanda Stanley toksik şok sendromu

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı yeni teknesiyle Fatih Terim'e gitti

Acun Ilıcalı yeni teknesiyle Fatih Terim'e gitti

Tampon yüzünden neredeyse ölecekti

Tampon yüzünden neredeyse ölecekti

Kim Kardashian hayal gücüne bir şey bırakmadı

Kim Kardashian hayal gücüne bir şey bırakmadı

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çöp topladı

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çöp topladı

Rüzgar Erkoçlar yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı

Rüzgar Erkoçlar yeni imajıyla hayranlarını şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Birçok kadın tarafından göz ardı edilen 6 tehlikeli hastalık belirtisi

Birçok kadın tarafından göz ardı edilen 6 tehlikeli hastalık belirtisi

Kadınların yeni trendi korkutuyor! Cinsel zevk için idrar tutuyorlar

Kadınların yeni trendi korkutuyor! Cinsel zevk için idrar tutuyorlar

Vajinadan gaz çıkması ciddi hastalık belirtisi olabilir

Vajinadan gaz çıkması ciddi hastalık belirtisi olabilir

Kararmış vajina nasıl beyazlatılır?

Kararmış vajina nasıl beyazlatılır?

Mantar enfeksiyonlarını yok etmenin etkin yolları

Mantar enfeksiyonlarını yok etmenin etkin yolları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çikolata kisti ve kısırlık arasındaki ilişki

Çikolata kisti ve kısırlık arasındaki ilişki

Menopoz ve cinsellik

Menopoz ve cinsellik

Yaz aylarında kadınları tehdit eden 4 hastalık

Yaz aylarında kadınları tehdit eden 4 hastalık

Dengede doğal çözüm: Tohum Döngüsü!

Dengede doğal çözüm: Tohum Döngüsü!

Rahim sarkması nedir? Nedenleri nelerdir?

Rahim sarkması nedir? Nedenleri nelerdir?

Yumurta ve embriyo dondurma hakkında bilmeniz gereken 16 madde

Yumurta ve embriyo dondurma hakkında bilmeniz gereken 16 madde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.