Tamponlar artık çığlık atacak

Geçtiğimiz haftalarda kadınların tamponunu doğru zamanda çıkarmaları için yeni bir ürün tanıtan Tampax firması yeni ürünleriyle oldukça 'ses' getirdi. Yeni ürün olan Tampax: Scream, çıkmaya hazır olduğunda çığlık atacak.

Markanın sözcüsü, “Kadınlar yıllarca, tavsiye edilen kullanımın ardından tamponlarının sızıntı yaptıklarından şikayet ettiler. Ve bazıları da günlerce tamponlarını çıkarmayı unuttuklarını söyledi. Biz de onlar için dolduğunda yüksek sesle ve titreşimli uyarı veren sistem geliştirdik. Böylece kadınlar sızıntıların önüne geçebilecek ve artık tamponlarını çıkarmayı unutmayacaklar'' diye konuşuyor.

Sözcü ayrıca, Tampax kullanıcılarının, vajinanın içinden yüksek sesle çığlık atan bu yeni ürünü denemek için heyecan duyduklarını da ifade ediyor.

Ürünü denemek için sabırsızlanan bir kadın, ''Vajinam artık çığlık atacak, tamponu değiştirmemem için bir sebebim yok. Çok heyecanlıyım'' diyerek marka sözcüsünü onaylıyor.

Yeni tamponlar, aplikatör tasarımı ve çığlığın uzunluğu ve tınısı dahil olmak üzere çeşitli seçeneklerle birlikte sunulacak. Kullanıcılar “yüksek perdeli çığlıklar”, “kısık ses” veya sadece “titreşim” kullarak seçim yapabilecekler.



