Tan Sağtürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk'ün biyografisi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü balet, Şener Şen ve Türtkan Şoray'ın başrollerini paylaştığı 'İkinci Bahar' dizisi ile geniş kitleler tarafından tanınmıştı. Ünlü isim, Bez Bebek dizisinde ise Evrim Akın ile başrolleri paylaşmıştı. Tan Sağtürk'ün biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk hakkında merak edilenler...

TAN SAĞTÜRK KİMDİR?

Tan Sağtürk,14 Temmuz 1969 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

Türk balet ve dizi oyuncusu olan Tan Sağtürk Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bale Bölümü mezunudur.

Fransız Genç Balesi Le Jeune Ballet De France, Fransız Devlet Balesi Ballet National De France Baş dansçısı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi baş dansçılığı, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Kayseri, İstanbul, Ankara, İzmir, Kıbrıs Bale ve Dans okulları kurucusudur.

Fransız Devlet Balesine yapılmış Soude-ve Je ne Regrette Rien (Edit Piaf) adlı yapıtı bulunmaktadır.

Antalya ve İzmir Devlet Opara ve Balesinde koreografisini yaptığı "Kalp Sesi Projesi" adlı yapıtı sahnelendirdi. Fox TV'de Bez Bebek adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı ve TV reklamlarında rol almıştır.

TAN SAĞTÜRK DEVLET OOPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRÜ OLDU

Resmi Gazete kararları yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlarda yeni atamalar yapıldı.

Oyuncu ve Balet Bedri Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı.

