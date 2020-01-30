Tanal'dan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili hakkında suç duyurusu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos hakkında kamu davası açılması istemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Tanal'ın Başsavcılığa verdiği dilekçede, Lagos'un Türk bayrağını yırtarak büyük bir provakasyona yol açtığı belirtildi.

Bayrağın, bir milletin varlığının ve bağımsızlığının sembolü olduğu vurgulanan dilekçede, bayrağa saygının önemine işaret edildi.

Türk Ceza Kanunu'nun 300. maddesinde "Türk Bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılayan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmünün yer aldığı aktarılan dilekçede, 301. maddede ise "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçu bulunduğu anımsatıldı.

Lagos'un eyleminin bu iki madde kapsamına girdiğine işaret edilen dilekçede, şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması istendi.

