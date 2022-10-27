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  4. Tanık beyanları dinlendi! Kızını camdan fırlatarak atmış... O annenin cezai ehliyeti tam çıktı

Tanık beyanları dinlendi! Kızını camdan fırlatarak atmış... O annenin cezai ehliyeti tam çıktı

27.10.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında Rize'de meydana gelen korkunç olayda 4 yaşındaki kızını oturdukları apartmanın 6. katından atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen annenin "cezai ehliyetinin tam" olduğu belirtildi. Hakkında, "Altsoya karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılan anne, savunmasında suçlamayı reddetti.

Tanık beyanları dinlendi! Kızını camdan fırlatarak atmış... O annenin cezai ehliyeti tam çıktı

Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 12 Kasım 2019'da kızı Fatma Nur'u merkez Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki apartmanın 6. katından atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan E.H., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kuruluna yazılan müzekkereye cevap verildiğini, sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğu yönünde görüş bildirildiğini aktardı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkında, "Altsoya karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılan anne, savunmasında suçlamayı reddetti.

Sanık avukatı, raporu kabul etmediğini beyan ederek mütalaadan sonra beyanda bulunacağını kaydetti.

rize

FIRLATARAK ATMIŞ

Savcı mütalaasında, E.H.'nin kızını, elde edilen belge ve raporlar ile tanık beyanları dikkate alındığında, evlerinin salonunda bulunan pencereden dışarıya doğru fırlatarak ölümüne neden olduğunu, "Alt soya karşı kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme suçunu" işlediğinin sabit olduğunun anlaşıldığını belirterek, TCK'nin 82/1.d-e, 53, 63. maddeleri gereğince cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise mütalaayı kabul etmeyerek savunma için ek süre istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

(AA)

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