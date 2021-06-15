Tanımadığı erkeklere sarılarak para kazanıyor: Cinsel ilişki isteyen de oluyor ama...

Koronavirüs pandemisi birçok insanı izole ve temel insan temasından mahrum bırakırken, 'profesyonel' sarılma işi yapan kişiler son zamanlarda işlerinin beklenenden daha iyi olduğunu söylüyor.

Yedi yıldır yabancı kişilere sarılan Keeley Shoup da bu şekilde para kazananlardan biri. Karşısındaki kişiden davranış kurallarına uymasını şart koşan Shoup bu işten saatte 100 dolar kazanıyor.

''CİNSEL İLİŞKİ İSTEYEN DE OLUYOR''

Keeley, ''Elbette sınırlarını aşan kişiler için katı kurallarım var. Ancak onlar için güvenli bir alan yarattığımı düşünüyorum. Cinsel ilişki isteyen kişiler de oluyor ama çok az. Bunu oturtabildiğimiz için mutluyum. Ancak karşı tarafı bunun dışında mutlu etmek için elimden gelenleri yapmaya çalışıyorum. Kimi güreşmek istiyor, kimi de gıdıklanmak. Tüm bunları yerine getiriyorum. Bazen uyku ve yemek saatim geçiyor ama her zaman insanları kucaklamak istiyorum, Bu şeyler için sonsuz bir kapasitem var'' şeklinde konuşuyor.

