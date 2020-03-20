Tanıtıma az kala: İşte Huawei P40 ve Huawei P40 Pro'nun yeni görselleri

Huawei P40 Pro'nun ismini ilk kez Huawei Mate Xs katlanabilir akıllı telefonunu tanıttığı etkinliğinde zikretti. Bu etkinlikten sonra herkes Huawei'den gelecek resmi duyuruları ve Huawei P40 ve Huawei P40 Pro'ya dair paylaşılacak detayları merak etmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Huawei bu merakları giderek bir görsel ile ortaya çıktı ve Huawei P40'ın kamera kurulumunu gösteren bir görsel ile yeni akıllı telefon serisinin tanıtılacağı etkinliğin tarihini işaret etti. Görselde işaret edilen tarih ise 26 Mart'tı. Nitekim 26 Mart geldi çattı. Tarihe yaklaştıkça Huawei P40 ve Huawei P40 Pro'nun üzerindeki sis perdesi de kalkmaya başladı.

HUAWEİ P40 VE HUAWEİ P40 PRO SIZDIRILDI

Huawei P40 ve Huawei P40 Pro'nun arkasını gösteren iki farklı görsel geçtiğimiz günlerde internette yayınlanmıştı. Bugün ise Huawei P40 serisine ait olduğu iddia edilen yeni bir görsel ortaya çıktı. Bu görselde Huawei P40 ve Huawei P40 Pro'nun ön ekran tasarımlarına dair tüm detaylar mevcut.

İŞTE HUAWEİ P40 SERİSİNİN İLK GÖRSELLERİ

Huawei P40 akıllı telefonlara ait olduğu söylenen görsele baktığımızda, tıpkı Samsung Galaxy S10+'da olduğu gibi ön taraftaki çift kamera kurulumu hayli dikkatimizi çekiyor. Bu kamera Galaxy S10+'a nazaran ekranın sağına değil soluna konumlandırılmış. Huawei P40 ve Huawei P40 Pro ise ekran tasarımları ve çerçeveleri ile birbirlerinden ayrışıyor. Huawei P40'ta daha kalın çerçeveli düz bir ekran tasarımı bulunurken, Huawei P40'nın Pro takılı telefonunda şelale ekran olarak adlandırılan kavisli ekran ve neredeyse çerçevesiz bir yapı yer alıyor.