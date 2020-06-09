Tanıtıma az kala: Xiaomi, Mi Band 5'in 7 farklı özelliğini paylaştı!

Xiaomi Mi Band 5 birçok kişinin beklediği bir akıllı bileklik modeli. Ancak Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir basın görseli, beklendiği gibi bir Mi Band 5 ile karşılaşmayacağımızı kanıtlar nitelikte. Çünkü o basın görseline baktığımızda bizi Mi Band 4 ile neredeyse aynı tasarıma sahip bir Mi Band 5 karşılamıştı. Fakat sizin de bildiğiniz üzere her şey tasarım değil. Xiaomi de bu noktadan yola çıkmış olacak ki Mi Band 5'in yedi farklı özelliğini açıklayarak teknoloji severleri memnun etmeye çalıştı.
Xiaomi Weibo aracılığıyla Mi Band 5'in yedi farklı özelliğini açıkladı. Xiaomi'nin paylaştıklarına göre Mi Band 5'te manyetik şarj desteği bulunacak. Manyetik şarj noktası bilekliğin arka tarafında yer alacak ve şarj dock'u gerekmeksizin Mi Band 5 şarj edilebilecek. Mi Band takipçilerinin bir süredir beklediği bu özelliğin, Xiaomi'nin yaptığı bu paylaşım ile birlikte Mi Band 5'te yer alacağı kesinleşti.
Mi Band 5'in diğer özelliklerine bakacak olursak, sensörlerin geliştirildiğini görüyoruz. Xiaomi de Mi Band 5'in gelişmiş sensörler ile birlikte uyku, stres ve hatta solunum gibi verileri ölçebileceğini iddia ediyor. Bunun yanında akıllı bilekliğin 11 spor moduna destek vereceği söyleniyor. Kadınlar için de bir kadın sağlığı modu Xiaomi Mi Band 5'te yerini alacak gibi görünüyor.
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Kandaki oksijen seviyesini ölçen SpO2 sensörü de akıllı bileklikte bulunacak. Kişiler, Mi Band 5'i Samsung Galaxy Note serisinin S-Pen'i gibi kullanabilecek ve bilekliği deklanşör gibi kullanabilecekler.
Xiaomi gördüğünüz üzere neredeyse akıllı bilekliğe dair anlatmadık bir detay bırakmadı. Tek anlatılmayan cihazın fiyatı kaldı. Onun da çok sürpriz olduğunu söyleyemeyiz. Zira, yine uygun fiyatlı bir Mi Band 5 ile karşılaşacağımız kesin gibi. Yine de etkinliği beklemekte fayda var.
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