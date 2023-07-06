Tanju Özcan'dan Melih Gökçek'e fotoğraflı 'göbek' yanıtı! 'Seni montajcı seni'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Ankara'ya 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü 4. gününde devam ediyor. Sabah saatlerinde yaklaşık 150 kişilik grupla yola çıkan Özcan, bugünkü yürüyüşünün sonunda Ankara il sınırına ulaşmış olacak.

GÖKÇEK'E 'GÖBEK' YANITI

Ankara'ya doğru yürüyüşünü sürdüren Özcan, sosyal medyadan da paylaşımlarına devam ediyor. Özcan son olarak, göbeği ile ilgili sosyal medyadan yorum yapan Melih Gökçek'e yanıt verdi.

Melih Gökçek dün yaptığı paylaşımında Özcan'ın fotoğrafını kullanarak "Adamda göbek 2 metre 10 santim. Ne şişirmiş be" paylaşımında bulunmuştu.

'SENİ MONTAJCI SENİ'

Özcan ise Gökçek'in bu paylaşımına göbeğinin çapını metre ile ölçtürdüğü bir fotoğraf ile karşılık verdi. Özcan, "Seni montajcı seni. Az önce göbeğimin çapını ölçtüm; 102 cm. Ortalama Türk erkeği. Siyasi fosil Melih Gökçek, senin toplam çapın kaç?" ifadelerini kullandı.

'DEĞİŞİM VE ADALET' YÜRÜYÜŞÜNDE 4'ÜNCÜ GÜN

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Merkezine başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün ilk 3 gününde 68 kilometre yol yürüdü. Geceyi Gerede’de Süller köyü mevkiinde karavanında geçiren Özcan, sabah saatlerinde yeniden yola koyuldu.

Özcan’ın yürüyüşüne katılanların sayısının her geçen gün artması dikkat çekti. Yürüyüş sırasında yoldan geçen araçlarda korna çalıp el sallayarak Özcan’ı selamladı. Yaklaşık 150 kişilik grupla birlikte yola çıkan Özcan, bugün 2 etap halindeki yürüyüşünün ardından Ankara il sınırına ulaşmış olacak.

Güne zinde başladığını belirten Özcan, “Topuk operasyonu geçirdik ama iyiyiz. Bugün Bolu sınırını geçeceğiz” dedi.

(DHA)

