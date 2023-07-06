HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tanju Özcan'dan Melih Gökçek'e fotoğraflı 'göbek' yanıtı! 'Seni montajcı seni'

Tanju Özcan'dan Melih Gökçek'e fotoğraflı 'göbek' yanıtı! 'Seni montajcı seni'

06.07.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'ya 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne çıkan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Melih Gökçek'in göbeği ile ilgili yaptığı yoruma yanıt verdi. Gökçek'in 'Adamda göbek 2 metre 10 santim. Ne şişirmiş be' sözlerine göbeğinin çapını metre ile ölçtürerek karşılık veren Özcan, 'Seni montajcı seni. Az önce göbeğimin çapını ölçtüm; 102 cm. Ortalama Türk erkeği. Siyasi fosil Melih Gökçek, senin toplam çapın kaç?' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Tanju Özcan'dan Melih Gökçek'e fotoğraflı 'göbek' yanıtı! 'Seni montajcı seni'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Ankara'ya 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü 4. gününde devam ediyor. Sabah saatlerinde yaklaşık 150 kişilik grupla yola çıkan Özcan, bugünkü yürüyüşünün sonunda Ankara il sınırına ulaşmış olacak.

02b188ecd85ad1b2f95603a9cc5b8d8c

GÖKÇEK'E 'GÖBEK' YANITI

Ankara'ya doğru yürüyüşünü sürdüren Özcan, sosyal medyadan da paylaşımlarına devam ediyor. Özcan son olarak, göbeği ile ilgili sosyal medyadan yorum yapan Melih Gökçek'e yanıt verdi.

Melih Gökçek dün yaptığı paylaşımında Özcan'ın fotoğrafını kullanarak "Adamda göbek 2 metre 10 santim. Ne şişirmiş be" paylaşımında bulunmuştu.

F0RKWApWIAE5VTW

'SENİ MONTAJCI SENİ'

Özcan ise Gökçek'in bu paylaşımına göbeğinin çapını metre ile ölçtürdüğü bir fotoğraf ile karşılık verdi. Özcan, "Seni montajcı seni. Az önce göbeğimin çapını ölçtüm; 102 cm. Ortalama Türk erkeği. Siyasi fosil Melih Gökçek, senin toplam çapın kaç?" ifadelerini kullandı.

01

'DEĞİŞİM VE ADALET' YÜRÜYÜŞÜNDE 4'ÜNCÜ GÜN

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Merkezine başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünün ilk 3 gününde 68 kilometre yol yürüdü. Geceyi Gerede’de Süller köyü mevkiinde karavanında geçiren Özcan, sabah saatlerinde yeniden yola koyuldu.

34f4b8e980ebcbce26c4298a2f0ccff8

Özcan’ın yürüyüşüne katılanların sayısının her geçen gün artması dikkat çekti. Yürüyüş sırasında yoldan geçen araçlarda korna çalıp el sallayarak Özcan’ı selamladı. Yaklaşık 150 kişilik grupla birlikte yola çıkan Özcan, bugün 2 etap halindeki yürüyüşünün ardından Ankara il sınırına ulaşmış olacak.

634c468749067124058561e2466116fa

Güne zinde başladığını belirten Özcan, “Topuk operasyonu geçirdik ama iyiyiz. Bugün Bolu sınırını geçeceğiz” dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızarıklık ve yanma şikayetiyle doktora gitti, gözünden çıkanlar şoke ettiKızarıklık ve yanma şikayetiyle doktora gitti, gözünden çıkanlar şoke etti
Ve İmamoğlu düğmeye bastı! İnternet sitesinden yayınlandıVe İmamoğlu düğmeye bastı! İnternet sitesinden yayınlandı
Yer: Esenyurt! Tütsüleyip pencere önüne koydular, vatandaşlar isyan etti: 'İki gündür...'Yer: Esenyurt! Tütsüleyip pencere önüne koydular, vatandaşlar isyan etti: 'İki gündür...'
Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan Melih Gökçek göbek

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç an! Oltasına köpek balığı takıldı

Korkunç an! Oltasına köpek balığı takıldı

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

Cinsel organını büyütmek istedi! Penisini karınca yuvasına soktu

Cinsel organını büyütmek istedi! Penisini karınca yuvasına soktu

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.