Tanpınar'ı anma programı, Beyoğlu'nda yaşadığı evin sokağında yapıldı

İSTANBUL (AA) - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Tanpınar Araştırmaları Merkezi'nin "İstanbul'un Edebiyat Coğrafyası" projesi kapsamında, şair ve yazar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın vefat yıl dönümü programı, yazarın yaşadığı evin sokağında gerçekleştirildi. Beyoğlu Belediyesi ile MSGSÜ iş birliğinde gerçekleşen etkinlikte, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ömrünün son 10 yılını geçirdiği Beyoğlu'ndaki evine bilgilendirme tabelası asıldı. Etkinlikte konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, vefatının 58. yılında Ahmet Hamdi Tanpınar'ı anma ve anlama adına bir araya geldiklerini söyledi. Yıldız, usta edebiyatçı Tanpınar'ın Beyoğlu'nun önemli değerlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Sanatın her alanında, edebiyatta, kültürde elimizden geleni yapacağız. Beyoğlu'na değer katan kültür ve siyaset adamlarına, edebiyatçılarımıza vefa anlamında bu tür çalışmalarımız devam edecek. Beyoğlu ölçeğinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile güzel bir iş birliğimiz var." dedi. İstanbul'un ve Beyoğlu'nun değerlerini ortaya çıkarmayı görev olarak gördüklerini kaydeden Yıldız, ulusal ve uluslararası önemli isimlerin yaşadığı mekanları işaretleyerek, bugüne ve bugünün insanına ulaştırmayı bir medeniyet birikimi olarak gördüğünü dile getirdi.

- "Bu çalışma bir edebiyat arkeolojisidir" AA muhabirine açıklamalarda bulunan MSGSÜ Rektörü Handan İnci ise Tanpınar'ın çok yönlü bir şahsiyet olduğunun altını çizerek, "Ahmet Hamdi Tanpınar 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü' eserini burada yazmış. Bu işaretleri koyduğumuz zaman bizim için İstanbul'un önemi birden bire farklılaşıyor. Tanpınar da bu konuda 'İstanbul'u tanımadan kendimizi tanıyamayız' diyor. Beyoğlu Belediyesi'ne de bu anlamda teşekkür ederiz." diye konuştu. "İstanbul'un Edebiyat Coğrafyası" projesi kapsamında Beyoğlu'nda yaşamış, kitap yazmış yazarların mekanlarını işaretlemeye devam edeceklerini belirten İnci, sırada Ahmet Mithat Efendi ve Abdülhak Şinasi Hisar gibi edebiyatçıların olduğunu ifade etti. İnci, yazarlarla özdeşleşen ve yazarların yaşadığı mekanlara bilgilendirme tabelaları yerleştirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "İstanbul'un Edebiyat Coğrafyası projesine Beyoğlu'nda başladık. Bütün İstanbul'a yaymayı hedefliyoruz. Diğer ilçe belediyelerinden de aynı desteği göreceğimize inanarak Fatih, Beşiktaş, Üsküdar gibi birçok ilçemizde devam edeceğiz. Bir yazarın yaşadığı yeri bilince, mekanın birdenbire anlamını değiştireceğine inanıyoruz.