Tansu Çiller parti mi kuruyor? Tansu Çiller verdiği yaptığı açıklamaların ardından gündem oldu. 25 Haziran 1993 - 6 Mart 1996 tarihleri arasından başbakanlık görevini yürüten Tansu Çiller, görevini Mesut Yılmaz'a devretmişti. Tansu Çiller'in parti kuracağı ve tekrar siyasete döneceği öne sürüldü. Peki Tansu Çiller parti mi kuruyor? Siyasete geri mi dönecek? Tansu Çiller ne zaman başbakan oldu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Tansu Çiller ile ilgili iddiaların detaylarını sizler için derledik.

TANSU ÇİLLER PARTİ Mİ KURUYOR?

Türk ekonomist, akademisyen, siyasetçi ve 22. Türkiye Başbakanı Tansu Çiller'in yeniden siyasete döneceği iddia edildi.

Tansu Çiller parti kuracağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Böyle bir karar almadığını belirten Tansu Çiller, toplumdaki ayrışmanın her tarafı kucaklayan merkez sağ oluşumu ile olacağını belirtti.

TANSU ÇİLLER SİYASETE GERİ Mİ DÖNECEK?

Tansu Çiller, siyasete geri dönüp dönmeyeceğinin sorulması üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Bu, parti kuracağım anlamına gelmiyor ama bunu tespit etmem beni düşündürüyor."

TANSU ÇİLLER NE ZAMAN BAŞBAKAN OLDU?

Tansu Çiller, 1993-2002 yılları arasında Doğru Yol Partisi genel başkanlık görevini yürüttü. 1996-1997 yılları arasında Başbakan yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevini üstlendi.

TANSU ÇİLLER KİMDİR?

Tansu Çiller ya da tam adıyla Tansu Penbe Çiller 24 Mayıs 1946 yılında İstanbul’da doğdu. Türkiye 22. Başbakanı Tansu Çiller

Gazetecilik ve valilik yapmış olan Milas doğumlu Hüseyin Necati Çiller ile Rumeli Türklerinden, Selanikli Muazzez Çiller'in (1909-1995) tek çocuğu olarak dünyaya geldi. İstanbul, Fındıklı’da, İsmet İnönü İlkokulu’na kaydoldu.

Ardından, babası Necati Çiller’in Bilecik Valisi olarak atanmasıyla, 1953 yılında, Bilecik Edebali İlkokulu’nun beşinci sınıf öğrencisi oldu.

Babasının milletvekilliği adaylığı için emekliye ayrılmasıyla tekrar ailesiyle İstanbul'a dönen Çiller, Demokrat Parti'nin, okulunun adını değiştirmesiyle ilkokul diplomasını İsmet İnönü değil Namık Kemal İlkokulu’ndan aldı.

Necati Çiller, Muğla'dan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak katıldığı 1954 seçimleri'nde seçilemedi.

Arnavutköy Amerikan Kız Koleji mezunu olan Tansu Çiller, 1967'de Robert Kolej Yüksek Okulu'nun (bugün Boğaziçi Üniversitesi) Ekonomi Bölümü'nü bitirdi.

1963'te Özer Uçuran'la evlendi. Eşiyle birlikte ABD'ye giden Çiller New Hampshire Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışmasını tamamladı (1969).

Doktorasını Connecticut Üniversitesi'nde verdi (1971), doktora üstü öğrenimini Yale Üniversitesi'nde devam ettirdi. 1971-73 arasında Franklin & Marshall College'da yardımcı profesör olarak çalıştı.

1974 ve 1975 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi'nde asistan profesör olarak görev aldı. 1978 yılında doçent, 1983 yılında profesör oldu. Tansu Çiller'in ekonomi üzerine 9 yayını bulunmaktadır.

