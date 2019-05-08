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Tansu Çiller'in figürü Madame Tussauds'da sergileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 17:21 | Son Güncelleme

Tansu Çiller'in figürü Madame Tussauds'da sergileniyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller'in figürü Madame Tussauds'da ziyaretçilerle buluştu.

Türkiye'nin ve dünyanın ünlü isimleriyle yan yana sergilenen figür, Çiller'in fotoğraf arşivinden, kendisinin de onayıyla seçilen bir pozun belirlenmesinin ardından Londra'da hazırlandı.

Tansu Çiller, 1993'te parti genel başkanı olarak katıldığı ilk genel seçim çalışmalarında kullandığı kıyafeti, kostüm olarak tercih ederken figürde kullanılması için müzeye hediye etti.

Yaklaşık 150 kilogram balmumundan yapılan figürün kaş ve saçları için, gerçek insan saçı kullanılırken saç telleri tek tek figüre dikildi. Dikimin ardından saçlar yıkanıp şekillendirildi. Gerçekçi bir görünüm ve renk kazandırmak için ten rengi fotoğraflar üzerinden yağlı boya ile birebir çalışıldı.

Elle gözlerin boyanması 15 saat alırken, Çiller’in göz rengini ve göz özelliklerini yansıtmasına dikkat edildi. Ben, leke ve çillerin yapımında farklı tonlarda yaklaşık 20 renk kullanıldı.

Çiller’in saç, makyaj gibi fiziksel özelliklerinin yanı sıra yüz ifadesi, duruş ve tavrının da figüre yansıtılması için sanatsal açıdan yoğun ve titiz bir çalışma gerçekleştirildi.

Madame Tussauds İstanbul'da, Mustafa Kemal Atatürk, Tansu Çiller, Mevlana, Angelina Jolie, Brad Pitt, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Justin Bieber, Beyonce, Michael Jackson'ın da aralarında bulunduğu 60'ın üzerinde figür yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Balmumu Madame Tussauds Tansu Çiller

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