Tanuğur: “Arı sütünün doğurganlık arttırıcı etkisi var”

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, arı sütünün kadınlarda yumurta sayısı, erkeklerde sperm kalitesini yükselterek doğurganlık arttırıcı etkisiyle infertilite tedavisinde destek olarak kullanılabileceğini belirtti.

Arı sütünün çok özel bir ürün olduğuna dikkat çeken BEE’O Propolis’in kurucularından Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, sağlığa faydası olduğunu ifade etti.

Samancı, “Arı sütü, bileşiminde yüksek oranda B grubu vitaminleri (B1, B2, B3, B5 ve B6) ayrıca çinko, magnezyum, demir gibi önemli mineralleri içeriyor. Bunların yanı sıra; başka herhangi bir gıda maddesinde bulunmayan royalaktin ve 10-HDA diye adlandırdığımız bileşenleri içeriyor. Bu çok faydalı bileşenleriyle, arı sütü büyüme gelişmeyi destekliyor. Ayrıca içeriğindeki 10-HDA’nın da arı sütünün pek çok biyolojik aktivitesinden sorumlu olduğu bilimsel olarak ortaya konuluyor.” dedi.

Arı sütünün iştah düzenleyici, bedensel ve zihinsel gelişimi arttırıcı ve ciltte kolajen sentezini destekleyici etkilere sahip olduğunu belirten Tanuğur, ayrıca kadınlarda yumurta sayısı, erkeklerde sperm kalitesini yükselterek doğurganlık arttırıcı etkisiyle infertilite tedavisinde destek olarak kullanılabileceğini söyledi.