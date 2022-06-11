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Tanzanya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

11.06.2022 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tanzanya'daki zincirleme trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından yaralılara ve kurtarma çalışması yapanlara başka bir araç daha çarptı.

Tanzanya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tanzanya’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaşamını yitirdi.

Iringa-Mbeya otobanında, Darüsselam- Mbeya seferini yapan bir yolcu otobüsü, arızalanan bir kamyona arkadan çarptı.

19 KİŞİ ÖLDÜ

Kurtarma çalışmaları sürerken başka bir kamyon, yaralılar ve yardım edenlere çarptı.

Iringa bölgesi Emniyet Müdürü Allan Bukumbi, olayda 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda yaralı olduğunu belirtti.

Yaralıların Iringa bölge hastanesinde tedavileri sürerken, Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tanzanya
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