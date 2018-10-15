Tanzanya'da kaçırılan iş adamının bulunması için 2,5 milyon lira ödül

DARÜSSELAM (AA) - Tanzanya’da geçen hafta kaçırılan milyarder iş adamı Mohammed Dewji'nin ailesi, Dewji'nin bulunmasına yardımcı olacak herhangi bir bilgiyi paylaşan kişi veya kişilere 1 milyar Tanzanya şilini (2,5 milyon lira) ödül vereceklerini açıkladı.
Ulusal medyada yer alan haberlere göre, aile adına basın mensuplarına açıklamada bulunan Azim Dewji, kaçırılan iş adamı Dewji'yi bulma çabalarının kendilerini çok duygulandırdığını, bu çabalara katkıda bulunmak için ödül koyma kararı aldıklarını söyledi.
İş adamının yerini bildirenlere ve bulunmasına yardımcı olacak herhangi bir bilgiyi paylaşanlara 2,5 milyon lira vereceklerini dile getiren Dewji, ailelerini yalnız bırakmayan herkese ve hükümet yetkililerine teşekkür etti.
Afrika'nın en genç milyarderlerinden olan iş adamı Mohammed Dewji, geçen hafta Darüsselam şehrindeki bir otelin spor salonuna giderken kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kaçırılmıştı.
Polis, soruşturma kapsamında aralarında otel çalışanlarının da bulunduğu 30 kişinin gözaltına alındığını ve sorgulandığını belirtmişti.
Kaçırılma nedeni henüz bilinmeyen ancak fidye için kaçırıldığı tahmin edilen Dewji'nin kişisel servetinin yaklaşık 1,5 milyar dolar olduğu belirtiliyor.
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